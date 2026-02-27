X!

Loodava Pärnumaa kaitsetööstuspargi taristualal sai mets raadatud

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Kaitsetööstuspargis Pärnumaal lõpevad raadamistööd toetava taristu aladel. Tööstushoonete alla jääval alal peavad raadamise kinni maksma kaitsetööstusettevõtted ise.

Neljast ettevõttest on seni sõlmitud lepingud kahega. Üle 200 hektari suurusel tulevase kaitsetööstuspargi alal toimub raadamine umbes 40 hektaril.

Tööd lõpevad laupäeval, ütles Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) Lääne portfellijuht Steven Linkov. Neile aladele rajab keskus toetava taristu: administratsiooni, piirde ja hoidlad.

Teine etapp kaitsetööstuspargis peaks algama sügisel, kui ettevõtted hakkavad oma tootmishooneid rajama.

"Raadamistasu maksab kinni ettevõtja. Aga kõik muud tööd teeb ära RMK vastavalt kaitseministeeriumi valitsemisalas oleva lepingu alusel – ehk siis nemad majandavad meie metsa. Ja kõik tulu, mis sealt tuleb, on tavaline RMK metsamajandamine," selgitas Linkov.

Tehaste loomiseks on kaitseinvesteeringute keskus valinud kolm ettevõtet Eestist ja ühe Suurbritanniast.

Linkov märkis, et käesolevaks hetkeks on lepingud sõlmitud Nitrotoli ja Frankenburgiga. "Kaks järgnevat ettevõtet on sõlmimisfaasis. Järgmisel nädalal peaks saama lepingu sõlmitud Odiniga ja neljas ettevõte on veel läbirääkimiste faasis."

Aktuaalse kaameraga nõustus rääkima Nitrotol, mis on 2019. aastast alates tootnud sõjalisi lõhkematerjale, sealhulgas miine välismaal. Eelmise aasta lõpus alustas ettevõte tootmist kaitseinvesteeringute keskuse rajatud kaitsetööstuspargis Ämaris.

"Nitrotolil on töötav tehas Ämaris. Tootmine käib. Tõstamaa pargiga on praegu leping alla kirjutatud. Projekteerimistööd ja keskkonnamõju hinnangud käivad. Aga üldiselt võiks buldooseri tuua kohale juba täna," ütles Nitrotoli juhatuse liige Jens Haug.

Teine ettevõtetest, Eestist pärit Infinitum Strike, plaanib toota raketistardikiirendeid. Frankenburg Technologies plaanib toota massiliselt õhutõrjerakette. Neljas on Briti ettevõte Odin Defence, mis hakkab tootma plastilist lõhkeainet.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

