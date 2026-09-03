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Eestile mürske lubanud indialaste firma: kahju kandsime hoopis meie

Eesti
Dataseli tutvustus ettevõtte veebilehel
Dataseli tutvustus ettevõtte veebilehel Autor/allikas: Datasel
Eesti

Eestiga kohut käiv Datasel väidab, et tarnis riigi kaitseinvesteeringute keskusele (RKIK) 59 miljoni euro eest mürske ning võinuks täita kõik kohustused, kui Eesti poleks lepingut lõpetanud.

Kolmapäeval avaldas Eesti Ekspress loo selle kohta, kuidas Eesti riik soovis India ärimeestele kuuluvalt firmalt Datasel mürske osta, kuid Ukraina abistamiseks mõeldud ettevõtmine läks lörri ning läinud aasta sügisel ütles RKIK Dataseliga sõlmitud lepingud üles ja firmal paluti ettemaks tagasi saata.

Datasel sellega ei päri ei olnud, mistõttu pöördus RKIK tänavu kevadel Eesti kohtusse ja rahvusvahelisse arbitraaži.

"Datasel on nende tarnelepingutega seonduvalt kahju kannatanud pool," märkis ettevõte advokaadi vahendusel Eesti Ekspressile. "Riigi kaitseinvesteeringute keskuse tegevus, eeskätt lepingute erakorraliseks lõpetamiseks esitatud põhjendused, on vastuolulised ja ebaloogilised."

Ettevõte kinnitas, et on RKIK-ilt saanud ettemaksuna 59 miljonit eurot, ent RKIK-i teatel on mürsujamaga seotud 70 miljonit eurot. Kui ülejäänud raha pole indialaste käes, peab see olema kusagil mujal, ent kus, seda Eesti Ekspress veel ei tea.

"Datasel on nende ettemaksude katteks tarninud RKIK-ile märkimisväärses koguses kaupu ning esitanud selle eest arveid kokku 58 miljoni euro ulatuses," jätkas ettevõte oma selgitust.

Datasel pole päri Eesti kaitseametnike väitega, nagu olnuks vahelattu jõudnud kauba kvaliteet ebapiisav, kuid möönis keerulisele tarneahelale viidates, et tarnetega tekkis viivitusi.

"Lõpuks anti Dataselile mõista, et RKIK ei ole võimeline ülejäänud kaupa vastu võtma," teatas ettevõte ja rõhutas, et RKIK-i teade puudutas ka kaupa, mis oli juba tootmises või tarnimiseks valmis.

Lõpetuseks kinnitas Datasel, et on jätkuvalt pühendunud allesjäänud lepingu täitmisele ja valmis selle lõpule viima ning kaupa tarnima, kui RKIK täidab omapoolsed kohustused.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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