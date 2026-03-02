Reisifirmade sõnul praegu sõja tõttu suurt reiside tühistamist näha pole

Reisibürood Go Travel ja Novatours ei ole märganud, et sõjaline konflikt Lähis-Idas oleks toonud kaasa suurema reiside tühistamise laine.

"Kindlasti inimesed on mures, kes lähevad oma puhkusereisile, et kuidas nende sihtkohas olukord on seoses selle Lähis-Ida relvakonfliktiga. Aga hetkel väga suurt muretsemist me ei näe. Inimesed on tegelikult mõistlikud. Need, kellel Araabia Ühendemiraatide reis ära jäi, on vahetanud sihtkoha juba teiste vastu, näiteks Egiptus või Kanaari saared," ütles ERR-ile Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg.

"Kui me räägime Araabia Ühendemiraatidest ja Dubai suunast, siis meil oli hooaja lõpp ja 2. märtsil pidi meil minema hooaja viimane lend. Nii, et kahjuks need, kes sellel kuupäeval pidid lendama, nüüd kahjuks ei saa lennata. Seal oli alla 30 inimese. Nemad asendasid oma reisi millegi muuga," lisas ta.

Riisbergi sõnul suhtuvad inimesed praegu kõhklevalt Egiptusesse reisimisse, kuigi relvakonflikt seda riiki puudutanud ei ole ning ka välisministeerium pole oma ohuhinnangut Egiptuse suhtes muutnud.

Riisberg ei usu, et praegu Lähis-Idas toimub reisimise hinda tõstma hakkaks.

"Ma ei usu, et väga suuri hinnamuudatusi tuleb. Praegusel hetkel me muretseme eelkõige nende reisijate pärast, kes on jäänud Dubaisse ja teeme kõik, et nad kiiresti ja turvaliselt kodumaale saaksid," lausus ta.

Reisibüroo Go Travel juhatuse liige Rista Koit selgitas esmalt, et Go Travel on antud olukorras valdavalt edasimüüja ja toimib vastavalt partneri ehk reisikorraldaja kehtivatele tingimustele ning juhistelem samuti jälgib Eesti välisministeeriumi ametlikke soovitusi ja teavet.

"Praeguse seisuga ei ole reisikorraldajad, sealhulgas Novatours, Coral Travel jt, edastanud teavet Egiptuse reiside muudatuste või tühistamiste kohta. Samuti ei ole me täheldanud tavapärasest suuremat tühistamiste arvu Türgi või Küprose suunal. Meile teadaolevalt ei ole kliendid viimastel päevadel nendesse sihtkohtadesse planeeritud reisidest loobunud," lausus Koit.

Koit märkis, et teistest sihtkohtadest rohkem seostavad inimesed Lähis-Ida piirkonda Egiptuse reisidega, aga rõhutas, et tegelikult jääb konfliktipiirkond Egiptuse kuurortidest tuhandete kilomeetrite kaugusele. "Kui olukord oluliselt ei laiene, ei ole hetkel märke, et see Egiptuse turismipiirkondi mõjutaks," ütles ta.

"Klientide üldine foon rahulik, küsitakse eeskätt sihtkohtade turvalisuse ja võimalike muudatuste kohta reisiga seonduvalt," ütles Koit veel.

Reisibüroo Wris juhatuse liige Aili Kägu jäi kommentaarides pigem tagasihoidlikuks ega öelnud, kas olukord on kaasa toonud tühistamisi või on neid põhjust prognoosida.

"Seoses Lähis-Ida sündmustega tegeleme kiirete jooksvate küsimustega.

Vastame klientide kõnedele, jälgime lennufirmade ja Välisministeeriumi poolt edastatvat infot. Vastavalt lennufirmade juhistele ja võimalustele broneerime ümber lennupileteid. Kliendid on üldiselt rahulikud ja ootel. Sõjategevus mõjutab muidugi turismi, hetkel kaugeleulatuvaid prognoose ei tee. Loodame, et sõjategevus ei eskaleeru," kommenteeris ta.