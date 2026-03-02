X!

Reisifirmade sõnul praegu sõja tõttu suurt reiside tühistamist näha pole

Majandus
Eestlaste üks lemmikpaikasid puhkuseks on Egiptuse kuurortlinn Hurghada.
Eestlaste üks lemmikpaikasid puhkuseks on Egiptuse kuurortlinn Hurghada. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Majandus

Reisibürood Go Travel ja Novatours ei ole märganud, et sõjaline konflikt Lähis-Idas oleks toonud kaasa suurema reiside tühistamise laine.

"Kindlasti inimesed on mures, kes lähevad oma puhkusereisile, et kuidas nende sihtkohas olukord on seoses selle Lähis-Ida relvakonfliktiga. Aga hetkel väga suurt muretsemist me ei näe. Inimesed on tegelikult mõistlikud. Need, kellel Araabia Ühendemiraatide reis ära jäi, on vahetanud sihtkoha juba teiste vastu, näiteks Egiptus või Kanaari saared," ütles ERR-ile Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg.

"Kui me räägime Araabia Ühendemiraatidest ja Dubai suunast, siis meil oli hooaja lõpp ja 2. märtsil pidi meil minema hooaja viimane lend. Nii, et kahjuks need, kes sellel kuupäeval pidid lendama, nüüd kahjuks ei saa lennata. Seal oli alla 30 inimese. Nemad asendasid oma reisi millegi muuga," lisas ta.

Riisbergi sõnul suhtuvad inimesed praegu kõhklevalt Egiptusesse reisimisse, kuigi relvakonflikt seda riiki puudutanud ei ole ning ka välisministeerium pole oma ohuhinnangut Egiptuse suhtes muutnud.

Riisberg ei usu, et praegu Lähis-Idas toimub reisimise hinda tõstma hakkaks.

"Ma ei usu, et väga suuri hinnamuudatusi tuleb. Praegusel hetkel me muretseme eelkõige nende reisijate pärast, kes on jäänud Dubaisse ja teeme kõik, et nad kiiresti ja turvaliselt kodumaale saaksid," lausus ta.

Reisibüroo Go Travel juhatuse liige Rista Koit selgitas esmalt, et Go Travel on antud olukorras valdavalt edasimüüja ja toimib vastavalt partneri ehk reisikorraldaja kehtivatele tingimustele ning juhistelem samuti jälgib Eesti välisministeeriumi ametlikke soovitusi ja teavet.

"Praeguse seisuga ei ole reisikorraldajad, sealhulgas Novatours, Coral Travel jt, edastanud teavet Egiptuse reiside muudatuste või tühistamiste kohta. Samuti ei ole me täheldanud tavapärasest suuremat tühistamiste arvu Türgi või Küprose suunal. Meile teadaolevalt ei ole kliendid viimastel päevadel nendesse sihtkohtadesse planeeritud reisidest loobunud," lausus Koit.

Koit märkis, et teistest sihtkohtadest rohkem seostavad inimesed Lähis-Ida piirkonda Egiptuse reisidega, aga rõhutas, et tegelikult jääb konfliktipiirkond Egiptuse kuurortidest tuhandete kilomeetrite kaugusele. "Kui olukord oluliselt ei laiene, ei ole hetkel märke, et see Egiptuse turismipiirkondi mõjutaks," ütles ta.

"Klientide üldine foon rahulik, küsitakse eeskätt sihtkohtade turvalisuse ja võimalike muudatuste kohta reisiga seonduvalt," ütles Koit veel.

Reisibüroo Wris juhatuse liige Aili Kägu jäi kommentaarides pigem tagasihoidlikuks ega öelnud, kas olukord on kaasa toonud tühistamisi või on neid põhjust prognoosida.

"Seoses Lähis-Ida sündmustega tegeleme kiirete jooksvate küsimustega.
Vastame klientide kõnedele, jälgime lennufirmade ja Välisministeeriumi poolt edastatvat infot. Vastavalt lennufirmade juhistele ja võimalustele broneerime ümber lennupileteid. Kliendid on üldiselt rahulikud ja ootel. Sõjategevus mõjutab muidugi turismi, hetkel kaugeleulatuvaid prognoose ei tee. Loodame, et sõjategevus ei eskaleeru," kommenteeris ta.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

klassikaraadio

hüva nõu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:18

Herta Rajas jõudis juunioride MM-il sprindis finaali Uuendatud

15:17

Reisifirmade sõnul praegu sõja tõttu suurt reiside tühistamist näha pole

15:00

Eesti neidude U-19 koondis jätkab EM-valikturniiri täiseduga

14:45

Ülikoolid saavad õiguse kolmandate riikide doktorantidelt raha võtta

14:40

Uus lähenemine võib muuta eesnäärmevähi sõeluuringu meestele mugavamaks

14:39

USA ja Iisrael jätkavad islamirežiimi juhtkonna likvideerimist

14:29

"Säärane mulk" kogus avanädalavahetusel pea 14 000 külastust

14:29

Esimese Livestage.Youth konkursi võitis garaažiroki bänd Feach

14:27

Bucsa teenis karjääri esimese WTA turniirivõidu

14:25

Arstid: veipimine toob noortele kaasa uued ja rasked kopsuhaigused

otse uudistemajast

taustajutud

ta tuleb taas

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

01.03

Paljud eestlased sattusid puhkusereisil sõja keskmesse

01.03

Eesti korvpallikoondis pidi tunnistama Rootsi paremust Uuendatud

01.03

VM: Eesti saatkonna hoone Abu Dhabis sai kahjustada

08:39

Mida tähendab Khamenei surm Venemaa ja Hiina jaoks?

01.03

Trump: USA uputas üheksa Iraani mereväe laeva Uuendatud

01.03

Kunnas: rünnak Družba naftajuhtme pumbajaamale lõi Venemaad valusalt

12:07

Meedia: Ukraina ründas droonidega Novorossiiski naftaterminali Uuendatud

01.03

Saks: USA ja Iisraeli rünnakud on purustanud Iraani õhutõrje

07:35

Tsahkna: õhuruumi avamist Lähis-Idas praegu näha pole

01.03

Kallas: Khamenei tapmine on Iraani ajaloos pöördeline hetk

ilmateade

loe: sport

15:18

Herta Rajas jõudis juunioride MM-il sprindis finaali Uuendatud

15:00

Eesti neidude U-19 koondis jätkab EM-valikturniiri täiseduga

14:27

Bucsa teenis karjääri esimese WTA turniirivõidu

13:55

Yakovlev andis väravasöödu, aga Panioniose unistus kõrgliigast sai hoobi

loe: kultuur

14:29

Esimese Livestage.Youth konkursi võitis garaažiroki bänd Feach

14:29

"Säärane mulk" kogus avanädalavahetusel pea 14 000 külastust

14:21

Näitlejaauhindade jagamisel võidutsesid "Patused" ja komöödiasari "The Studio"

12:37

Iiri koomik Dylan Moran jõuab oktoobris uue kavaga Tallinnasse

loe: eeter

12:41

Galerii ja video: R2 minilaivil esines Duo Ruut

12:38

Erki Laur: ma otsin ka fotodes draamat, mis toimub päriselus

11:17

Karl Killing: lapsena olin päris suur argpüks ja kobakäpp

08:15

Robert Linna paneb uues saatesarjas proovile vaimse tervise nipid

Raadiouudised

12:30

Raadiouudised (02.03.2026 12:00:00)

10:40

Elundidoonoriks on valmis olema 5% elanikkonnast

10:40

Macron tutvustab täna Prantsusmaa uut tuumadoktriini

10:30

Ministeerium soovib tasuliste magistriõppekavadega tuua kõrgharidusse eraraha

09:30

Raadiouudised (02.03.2026 09:00:00)

01.03

Päevakaja (01.03.2026 18:00:00)

28.02

Päevakaja (28.02.2026 18:00:00)

28.02

Obinitsa Muuseumis saab näha ajaloolisi Seto hõbeehteid

28.02

Pärnu noored valmistuvad muusikaliks "Linnaloom"

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo