USA andis pärast kaubalaeva ründamist löögi Iraani sihtmärkide pihta

USA üksused andsid reedel löögi Iraani raketi- ja drooniladude ning rannikualade radaripositsioonide pihta pärast seda, kui Washington süüdistas Teherani kaubalaeva ründamises.

Rünnak õõnestas habrast relvarahu ajal, mil diplomaadid püüdsid Lähis-Ida sõda ohjeldada.

USA keskväejuhatuse (CENTCOM) teatel olid löögid vastus Iraani üksuste põhjendamatule agressioonile kommertslaevanduse vastu, mis rikkus selgelt relvarahu.

Operatsiooni kirjeldati kui jõulist vastust eilsele rünnakule Hormuzi väina läbinud kaubalaeva vastu.

Iraani riigitelevisioon teatas Sirikis viibivale reporterile viidates, et reede hilisõhtul kostis lõunapoolse sadamalinna Taherouyeh' kai juures plahvatus.

Telekanal tsiteeris informeeritud sõjaväeallikat, kelle sõnul põhjustas plahvatuse mürsu tabamus piirkonnas.

USA vabariiklasest president Donald Trump mõistis varem hukka tema sõnul Iraani korraldatud droonirünnaku laevale.

"Ilmselgelt on see meie relvarahukokkuleppe rumal rikkumine."

Juhtum tekitas uusi küsimusi püüete kohta hoida Hormuzi väina avatuna, samal ajal kui Washington ja Teheran peavad läbirääkimisi lõpliku lahenduse üle sõjale, mis sai alguse 28. veebruaril USA ja Iisraeli löökidest Iraani vastu.

Iraan on hoiatanud laevu, et nad ei siseneks Pärsia lahte ega lahkuks sealt Hormuzi väina kaudu ilma loata, kuid laevaliiklus on jätkunud, kusjuures mõned alused kasutavad Teherani poolt heakskiitmata marsruuti.

Jälgimisplatvormi Kpler andmetel kasutasid umbes pooled neljapäeval väina läbinud 42-st laevast heakskiitmata lõunapoolset marsruuti piki Omaani rannikut.

ÜRO mereagentuuri teatel vabastati evakuatsioonioperatsiooniga 115 laeva ja 2500 vaidlusse lõksu jäänud meremeest, enne kui rünnak sundis operatsiooni peatama.

Sellest hoolimata langes nafta hind järsult, peegeldades lootusi, et liiklus läbi strateegilise väina – mida tavaliselt läbib umbes viiendik maailma nafta- ja gaasiekspordist – jätkab vaatamata viimasele pingete teravnemisele taastumist.