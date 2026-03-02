Gümnaasiumid peavad vastuvõtutingimusi SAIS 3 probleemide pärast muutma

Kui veel aasta alguses teadsid põhikooli lõpetajad, et gümnaasiumisse kandideerimise tingimused peavad olema selged 1. märtsiks, siis eelmisel nädalal kinnitatud määruse kohaselt on koolidel selleks aega 30. märtsini. Ministeerium oli sunnitud esialgsest plaanist loobuma, kui selgus, et üle-eestilist sisseastumiskeskkonda SAIS3 ei suudetud korralikult tööle saada.

Veel kuu aega tagasi teadsid põhikooli lõpetajad, et gümnaasiumide vastuvõtutingimused selguvad 1. märtsiks ja kõikidesse koolidesse saab kandideerida ühtses infosüsteemis. Kuna uut tehnilist lahendust töökorda ei saadud, tuli koolidel vastuvõtutingimused ringi teha ja eelmisel nädalal kinnitatud määrus annab selleks aega kuni 30. märtsini.

"Sel aastal on kõik Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumid otsustanud vastuvõtu korraldada eraldi ehk need tingimused võivad ka olla erinevad. Siin peab nüüd iga õpilaskandidaat vaatama vastava kooli kodulehekülge, et mis need tingimused on," sõnas Tõnismäe riigigümnaasiumi õppejuht Maria Kurisoo.

Riigigümnaasiumid loodavad vastuvõtutingimused paika saada selle nädala jooksul. Kui kandideerimisaja lükkumine märtsi lõppu pole koolide vaates suur probleem, siis murelikult oodatakse maikuud, sest koolidel jääb sisseastumiskatsete tegemiseks ja vestluste pidamiseks ning sobivate õppurite välja valimiseks napp kolm nädalat. Koolide hinnangul on ministeerium selleks jätnud liiga vähe aega.

"Edasi on keeruline see, et vestluste aeg langeb veel käimasoleva õppeaasta sisse, sest õppetöö ju teistel klassidel veel toimub. Ehk personali jaoks on see ülitihe aeg ehk korraga teeme mitut asja," lausus Tallinna reaalkooli direktor Ene Saar.

Tallinna nelja kesklinna kooli ühiskatstel osaleb umbes 2000 last ja neist 300 kutsutakse Saare sõnul reaalkooli vestlusele. Rohkemaks ei ole kooli võimekust. Tartu haridusosakonna analüütiku Katrin Parve sõnul selguvad koolide täpsed vastuvõtutingimused järgmisel nädalal ja 16. märtsiks peaksid need olema kooli kodulehtedel avalikud. Kuna õpilaste väljavalimiseks tänavu aega napib, siis tänavu Tartus vestlusvoorust loobutakse.

"Iga kool teeb omad kriteeriumid, et põhimõtteliselt ongi ikkagi lõputunnistus, sisseastumistest või -katse, et nende alusel siis ja riigieksamid," sõnas Parv.

Haridusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonnajuhataja Ülle Matsin koolide kriitikaga ei nõustu. Ka ei ole tema sõnul tegu ministeeriumipoolse survestamisega, et koolid loobuksid sisseastumiskatsete tegemisest.

"Ütleme niimoodi, et ega ministeerium survestamisega otseselt ei tegele. Seda võib-olla survestamiseks ei nimetaks. Kahtlemata me julgustame koole kasutama põhikooli lõputulemusi vastuvõtmisel ja mõtlema väga hoolikalt läbi, et mis on need tõhusad tegevused, mis aitavad selle 15-aastase noore õpivalmidust parimal moel hinnata," ütles haridusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna juhataja Ülle Matsin.

Gümnaasiumikatsed algavad tänavu 16. mail ja 9. juunist hakkavad koolid õpilastele saatma kutseid. Esimest korda on piiratud ka koolikoha aktsepteerimise aega. See otsus tuleb langetada kolme päeva jooksul.