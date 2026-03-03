Kultuuriministeeriumi uus kultuuriväärtuste asekantsler on Eili Lepik

"Olemasoleva hoidmine, väärtustamine ja laiem tutvustamine on mulle alati oluline olnud. Kultuuriväärtused on tormilise kiirusega muutuvas maailmas oluliseks pidepunktiks, mis aitab kaoses selgust hoida," lausus Lepik.

Lepik näeb valdkonnal suurt seost julgeoleku ja ka konkurentsivõimega.

"Nii poliitiliselt kui ka klimaatiliselt muutuva maailmaga arvestamine ei ole raamatukogudele, muuseumidele ja teistele mäluasutustele võõrad ning teistel valdkondadel on siit õppida. Laulu- ja tantsupidu on suurepärane eeskuju nii Eesti tunde kui ka siinse keskkonna hoidmisel," lausus Lepik.

Varem on Lepik töötanud riigikantseleis strateegiadirektori asetäitjana, kus muuhulgas vedas eest riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" koostamist, ning Kliimaministeeriumis osakonnajuhatajana, kus koordineeris keskkonnahoidliku arengu ja keskkonnahariduse teemasid. Lepik on ka tippjuhtide järelkasvuprogrammi Newton vilistlane.

"Eili on end korduvalt tõestanud strateegilise ja tugeva juhina, kellel on oskus näha tervikpilti ning viia ellu ambitsioonikaid eesmärke. Tema laiapõhjaline kogemus riigisektoris annab kindlasti olulise tõuke kultuuriväärtuste valdkonna arengule ja võimestamisele," ütles kultuuriministeeriumi kantsler Merilin Piipuu.

"Täpsemad prioriteedid paneme koos kolleegide ja koostööpartneritega paika ametisse astudes, aga töölaual on juba ootamas rahvaraamatukogude reform, kultuurimälestiste nimekirja korrastamine, kultuuripärandi digiteerimine ja kättesaadavuse tagamine," kirjeldas värske asekantsler eesootavaid plaane.

"Kindlasti vajab tähelepanu mäluasutuste ja raamatukogude kriisivalmidus ning roll elanikkonna kaitses. Samuti tahan leida võimalusi, kuidas soodustada kultuuriväärtuste arendamisel nutikaid lähenemisi, millest oleks kasu meil endil ja mida saaks ka rahvusvaheliselt tutvustada," lisas ta.

Senine kultuuriväärtuste asekantsler Merilin Piipuu asus möödunud detsembris kultuuriministeeriumi kantsleri ametikohale.