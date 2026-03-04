Linnavalitsus saadab Tallinna Sadama planeeringud muutmata kujul volikokku

Kui kaks nädalat tagasi võeti Tallinna linnavolikogu istungi päevakorrast viimasel hetkel välja kaks Tallinn Sadama kinnisvaraarenduse detailplaneeringut, siis vaatamata tekkinud segadusele eelnõusid ei muudeta ning need saadetakse uuesti volikogule arutada.

Tallinna linnavolikogus lükati viimatisel istungil edasi Tallinna Sadama kinnisvaraarenduse detailplaneeringu vastuvõtmine, sest aktsionäridena otsustamisest taandunud opositsiooni esindajad vihjasid selle sammuga, et samuti Tallinna Sadama aktsiaid omav keskerakondlasest abilinnapea Tiit Terik oleks pidanud varem sama tegema.

Eelnõu esitaja, kes oli linnaplaneerimise eest vastutav abilinnapea ehk Terik ise, võttis linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti ettepanekul päevakorrapunkti tagasi.

Terik ütles kolmapäeval ERR-ile, et praeguseks on selgus majas, olukord läbi arutatud nii linnasekretäri kui ka linnavolikogu juristidega ning mingit rikkumist keegi pole tuvastanud.

Sel neljapäeval toimuval volikogu istungil aga Tallinna Sadama kaht detailplaneeringut, mis hõlmavad tuleviku suuri arendusi A-terminali ja D-terminali piirkonnas, päevakorras pole. Terik ütles, et reeglite järgi ei saagi volikogu neid kaht eelnõu kohe uuesti arutama hakata, sest linnavalitsus peab menetluse uuesti läbi tegema.

"See tähendab, et eelnõu peab linnavalitsuse istungilt uuesti läbi käima ja heakskiidu saama. Järgmisel nädalal ongi eelnõu uutmata kujul linnavalitsuse istungil ja see tähendab, et on volikogu peale seda toimuval istungil," lausus Terik.

Protseduur tuleb läbi teha, aga ühtki sisulist muudatust eelnõudesse ei tule, lisas abilinnapea.

Terikule on aastaid kuulunud 3000 Tallinna Sadama aktsiat, kuid tänavu on ta ostnud juurde vee 110 aktsiat.

Terik ütles, et taoline marginaalne osalus (Tallinna Sadamal on kokku 263 miljonit aktsiat) mingeid piiranguid ei riku.

"Aga pigem on õige olla korrektne ja vaadata asjad kaks-kolm korda läbi, et ei tekiks hiljem mõttetuid venitamisi menetluses," nentis ta.