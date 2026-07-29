Narva abilinnapeadeks võivad saada Oleg Karpikov ja Eduard Parts

Kuigi Narva linnapea Jaan Toots lubas avalikustada uute abilinnapeade nimed laupäeval toimuval linnavolikogu istungil, leiab juba praegu avalikest allikatest volikogu otsuse eelnõu, millega saaks abilinnapeadeks Oleg Karpikov ja Eduard Parts. Samuti selgus, millised palgad ootavad linnapead, abilinnapäid, volikogu esimeest ja aseesimehi.

Toots rääkis kolmapäeval "Vikerhommikus", et uute abilinnapeade nimed avalikustatakse pärast seda, kui linnavalitsus laupäeval ametisse kinnitatakse.

"Niipalju ütlen, et tuleb kaks abilinnapead, võib-olla tulevikus ka kolmas. Kuna praegu on linnavalitsuse koosseis neljaliikmeline, siis me mõtleme selle peale ka, aga täna alustan ma kahe abilinnapeaga. Laupäeval me nimed avalikustame ning tegemist on kogenud linnajuhtidega," märkis Toots.

Kuigi Toots abilinnapeade nimesid avalikustada ei tahtnud, on Narva kodulehelt leitav 27. juuni kuupäevaga otsuse eelnõu "Narva Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine".

Selle esimene punkt ütleb: "Nimetada ametisse abilinnapead: Oleg Karpikov ja Eduard Parts." Eelnõu järgi saaks abilinnapeade palgaks 3500 eurot kuus.

Ka eelnõu seletuskirjas, mille on allkirjastanud linnapea Jaan Toots, märgitakse: "Vastavalt linnavalitsuse moodustamiseks peetud läbirääkimistele teen ettepaneku kinnitada abilinnapeadeks Oleg Karpikov ja Eduard Parts. Vabastada abilinnapea kohustusest Marina Surupova ning vabastada linnavalitsuse liikme kohustusest Jelena Golubeva ja Natalja Šibalova."

Oleg Karpikov oli abilinnapea ka Tootsi eelmise linnapeaks oleku ajal. Ta on taustalt ettevõtja ja 12. detsembrist 2023 Keskerakonna liige. Eduard Parts on avalikkusele vähetuntud ettevõtja.

Volikogu istungi dokumentidest selgub ka, et Tootsi enda palgaks saab 4000 eurot ja talle võimaldatakse erisoodustusena kasutada ametiautot limiidivabalt selleks eelarves ettenähtud vahendite ulatuses.

4000 euro suuruse kuutasu saab ka volikogu uus esimees Urbo Vaarman. Volikogu uute aseesimeeste Natalia Umarova ja Nadežda Tšerkašina töötasuks saab mõlemal 1500 eurot kuus.