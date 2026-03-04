X!

Tartus Siuru alal alustatakse aprillis arheoloogiliste kaevamistega

Eesti
Siuru kultuurikeskuse eskiis
Siuru kultuurikeskuse eskiis Autor/allikas: Arhitektuuribüroo 3+1 arhitektid
Eesti

Tartu südalinna rajatava kultuurikeskuse Siuru ehitushange tahetakse välja kuulutada septembrikuus. Suuremahuliste arheoloogiliste kaevamistega loodetakse keskpargis alustada selle aasta aprillis või mais.

Tartu keskparki planeeritava kultuurikeskuse Siuru põhiprojekt on koostamisel ja see võiks valmida aprilli keskpaigaks. Põhiprojekt on omakorda sisendiks ehitushanke koostamisele. Riiklikult tähtsate objektide nimekirjas asuva kultuurikeskuse ehitushanke väljakuulutamiseni on soov jõuda septembrikuus, ehitustööd võiksid alata järgmisel aastal, sõnas Siuru juht Aavo Kokk.

"Me tahame, et hange oleks projekti pealt, kus oleks detailideni üsna hästi paigas. Ehitaja jaoks on kõige tähtsam aru saada, missugused mahud täpselt on: palju betooni, klaasi, eri tüüpi kive või seinaplaate. Siis nad oskavad kalkuleerida. Tegelikult on Siuru piltlikult öeldes arvutimudelis valmis koos mööbliga selle aasta aprillis," ütles Kokk.

Siuru ehituse eelarvepiir on 92,1 miljonit eurot, millest juhataja sõnul üle minna pole võimalik. Seega võiks projekti detailsus tagada ka eelarves püsimise.

"92,1 miljonit eurot maksab Siuru hoone koos lähialadega. Lisaks on Tartu linnavalitsus leidnud, et mõistlik on samal ajal suuremas ulatuses ära teha ka Vabaduse puiestee ja turuhoone esine. Selleks on linn kalkuleerinud täiendavad viis miljonit eurot. Meie meeskonna pingutus on suunatud sellele, et peame eelarvesse mahtuma. Kui selgub, et miski on kallis, tuleb leida soodsamaid lahendusi," selgitas ta.

Ta möönab, et kallinemise riske on, näiteks maksudega seoses või maailmaturu terasehindadega, aga praegune teadmine on, et Siuru ehitus peab jääma nimetatud eelarve piiridesse.

"Lõppude lõpuks on Eestis professionaalsed ehitajad, kes on 35 aastat ehitanud. Neid kriise on olnud palju, nad oskavad eelarvestada," lisas Kokk.

Käesoleva aasta aprillis-mais võiksid planeeritaval alal alata suuremamahulised arheoloogilised kaevamised, mida tuleb teha kahes etapis.

"Selleks, et seda platsi kaevata – arheoloogia läheb päris sügavale, kuni viis meetrit. Niisugust auku ei saa muidu kaevata, kui on tugisein olemas. Esimesel aastal kaevame lihtsalt platsi keskele kausikujulise süvendi ega hakka tugiseinu ehitama. Kui päris ehitaja tuleb, paneb tema tugiseinad ja arheoloogid saavad minna tugiseinani välja," rääkis ta.

Siuru võiks valmida 2030. aastal, pakkudes uusi ruume nii Tartu linnaraamatukogule kui kunstimuuseumile. Hoonesse on planeeritud ka väärtfilmikino, sündmussaalid, toidukohad ja muu. Hoone alla tuleb autoparkla umbes 190 avaliku parkimiskohaga. Maa-alusele korrusele on kavandatud ka varjend, kus tavaolukorras on rattaparkla.

Toimetaja: Mari Peegel



