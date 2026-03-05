Saatse saapa ümbersõiduteed võiksid sügiseks valmis saada

Saatse-Ulitina mantee, mis ühendab Värskat ja Saatset, läbib kahel korral Venemaa territooriumi. Valitsuse otsusega on Venemaad läbivad lõigud piiriintsidendi järel suletud ning kohalikud kasutavad liiklemiseks RMK metsateed, mis ei vasta nõuetele ning on tekitanud palju tuska.

Ühes teelõikude sulgemisega tegi valitsus otsuse, et kaks ümbersõiduteed peavad valmima kiirkorras – ilma keskkonnamõjude hindamiseta.

Lutepää kolmnurga ehk "väikese saapa" ümbersõidu osas on transpordiameti lõuna teehoiu osakonna juhataja Janar Taal sõnul ehitajaga leping sõlmitud ja hetkel käivad läbirääkimised maaomanikega, keda kõnealuses lõigus on kokku neli kuni viis.

"EKT Teed OÜ hakkab ehitama, esmalt on vaja meil sealt metsaraadameid jaostada ja siis saab siis pigem aprillis hakata ehitama, seal on veel väiksemad takistusi maade omandamisele, et loodame need ka järjest lahendada," ütles Taal ERR-ile.

"Suure saapa" ümbersõiduteele, mis tuleb umbes viis kilomeetrit pikk, jääb seitse-kaheksa maaomanikku. Taali sõnul käivad ka nendega läbirääkimised ning kinnistud omandatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Taali sõnul on koostöö maaomanikega olnud ladus, ka valmis sel nädalal suure saapa ümbersõidutee projekt ning järgmise kahe nädala jooksul kuulutatakse välja ehitushange.

Taali sõnul muudab kogu ettevõtmise keerukaks tõik, et paljud protsessid on langenud kokku ning hetkel on kõige olulisem, et tee ehitamiseks vajalik metsakoridor – kokku 11-12 hektari ulatuses - saaks enne raierahu raadatud.

"Tavapäraselt riigimaadel teostab metsaraadamise RMK, aga kuna seal kõik kinnistud pole omandatud, siis me peame ise tegutsema täna, see on natukene komplitseeritum kindlasti," ütles Taal.

Selle osas, et sügiseks saavad "saapad" kõva katte alla, oli Taal optimistlik: "Täna ma veel olen optimistlik, kõige suurem riskiküsimus on metsaraadamine, kas meil õnnestub see teha ära nüüd kevadel. Kohe, kui metsa raadamine tehtud, siis tegelikult on võimalik sügiseks tee valmis ehitada."