Regionaal- ja põllumajandusministeerium kavandab rannakalanduse reformi, mille mõte on leida viisid, kuidas rannakalandust elus hoida, sest kalavarud vähenevad ja kalurkond vananeb. Ministeerium on kohtunud kalanduskogudega ning otsib võimalusi sektori töö ümberkorraldamiseks.

Regionaal– ja põllumajandusministeeriumi kutselise kalapüügi valdkonnajuhi Indrek Adleri sõnul on rannakalanduse reformi idee rannakalanduse jätkustuulikkuse tagamiseks rannapüük ümber mõtestada.

"Täna me oleme sellises olukorras, kus kalavarud on jõudnud kriitilise piirini, nii päris mõnegi tööstuslikult olulise kalaliigi lõikes ja piirkonnas, kui rääkida kasvõi kohast Pärnust või ahvenast Pärnust või põhjarannikust üldse erinevate liikide lõikes," ütles Adler. "Rannakalandusel lihtsalt ei ole täna seda majanduslikku perspektiivi nagu ta oli võib-olla aastakümneid tagasi."

"Me näeme märke sellest, et rannakalandus on hääbumas, et keskmine vanus tõuseb iga aastaga oluliselt, me näeme, et statistilised keskmised sissetulekud kahanevad," loetles Adler.

Adleri sõnul tuleb reformi tegemise käigus kaaluda, kuidas edaspidi anda välja kalalube, kuidas meelitada sektorisse noori kalureid, vaadata üle kalapüügistruktuur ja püügivahendite valik.

Sügisest alates on toimunud kohtumised kalanduskogudega ning kalurid on teinud muudatusteks hulga ettepanekuid, mida nüüd täiendavalt analüüsida tahetakse.

"Maaelu Teadmuskeskus koostab sotsiaalmajandusliku analüüsi, mis peaks valmima suve keskpaiku ja septembri keskpaigaks peaks vormuma tegevuste teekaart," ütles Adler. "Tuleb leida meie kalanduse jaoks see kõige parem ja kõige mõistlikum tee."

Kui suured ja millised muudatused rannakalanduse sekorit ees ootavad ja kas see tähendab ka muudatusi kalapüügiseaduses, on Adleri sõnul veel vara öelda.