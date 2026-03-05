X!

Iraani konflikt laienes ka Aserbaidžaani

Aserbaidžaani sõdurid paraadil.
Aserbaidžaani sõdurid paraadil. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / AZIZ KARIMOV
USA ja Iisraeli õhurünnakutega Iraanile vallandunud konflikt laienes lisaks Pärsia lahe riikidele, Iraagile, Türgile ja Küprosele neljapäeval ka Aserbaidžaani, kui Bakuu teatas, et kaks Iraani drooni lendasid üle piiri ja vigastasid Nahhitševani enklaavi lennujaamas kahte inimest. Kohaliku meedia teatel on Aserbaidžaan tugevdanud oma vägesid Iraani piiril.

"See rünnak Aserbaidžaani territooriumile on vastuolus rahvusvahelise õiguse normide ja põhimõtetega ning toob kaasa pingete suurenemise piirkonnas," teatas Aserbaidžaani välisministeerium avalduses.

"Nõuame, et Iraani Islamivabariik selgitaks asja võimalikult kiiresti, annaks selgituse ja võtaks vajalikke kiireloomulisi meetmeid selliste intsidentide kordumise vältimiseks tulevikus," lisati avalduses.

Lisaks on Iraani suursaadik Aserbaidžaanis kutsutud välisministeeriumisse, et võtta vastu ametlik protestiavaldus, teatas Bakuu. Avalduses öeldi, et Aserbaidžaan jätab endale õiguse rakendada Teherani vastu asjakohaseid vastumeetmeid.

Aserbaidžaani ministeerium teatas, et üks droon kukkus Nahhitševani rahvusvahelise lennujaama terminalihoonele, mis asub Iraani piirist umbes kümne kilomeetri kaugusel ja teine ​​droon maandus lähedal asuva küla koolihoone lähedale.

Aserbaidžaani valitsusele lähedal seisev allikas ütles Reutersile, et intsidendi tagajärjel puhkes tulekahju. Allika jagatud videomaterjalist oli näha lennujaama lähedalt tõusvat musta suitsu ja terminalihoone katuseakna kahjustusi.

Nahhitševani linn on samanimelise Nahhitševani autonoomse vabariigi pealinn, mis on osa Aserbaidžaanist, kuid eraldatud sellest Armeenia territooriumiga, piirnedes Türgi ja Iraaniga.

Autonoomia elanikkond on üle 470 000 inimese ja Nahhitševani linnas on 97 855 inimest.

Aserbaidžaan viis väed Iraani piirile

Aserbaidžaan on seadnud oma armee kõrgendatud lahinguvalmidusse ja paigutanud väed Iraani piirile, vahendas uudistekanal Militarnyi piirkondlikku väljaannet OC Media.

Samuti on tugevdatud õhukaitset piiri ääres, sealhulgas droonide tõrjeks mõeldud süsteeme, märkis meedia artiklis, mis oli avaldatud enne Nahhitševani tabanud õhulööke.

Aserbaidžaan on tühistatud ka kõik sõjaväelaste puhkused ning need teenistujad, kes juba puhkusel olid, on teenistusse tagasi kutsutud.

Aserbaidžaani kaitseministeerium ei ole neid teateid veel kinnitanud ega ümber lükanud ning pole ajakirjanike päringutele kommentaare andnud.

Sellega püüab Bakuu ilmselt vastata ohule, et Iraanis lahvatanud konflikt laieneb ka sinna, kuna Teheran vastas USA ja Iisraeli õhurünnakutele Lähis-Ida riikide vastu suunatud raketi- ja droonirünnakutega ning ründas isegi Küprosel asuvat Briti sõjaväebaasi.

Samuti on võimalik, et Aserbaidžaani suurenenud sõjalise kohaloleku eesmärk on kaitsta 700 kilomeetri pikkust piiri Iraaniga võimaliku põgenikevoolu eest, kui konflikt venima jääb.

Toimetaja: Mait Ots

