Trumpi sõnul algavad esmaspäeval uued läbirääkimised Iraaniga

USA president Donald Trump teatas, et läbirääkimised Iraaniga algavad esmaspäeval, kui oli otsustanud kokkuleppe saavutamise nimel hoiduda uutest õhurünnakutest Iraani vastu.

"Ilmselgelt ei soovi nad rünnaku alla sattuda. Nad teadsid rünnaku ulatust, sest nägid selle ettevalmistamist," ütles Trump pühapäeval ajakirjanikele presidendilennuki pardal.

"Nüüd me suhtleme nendega läbirääkimiste vormis. Need algavad homme pärastlõunal," sõnas president.

Naftahinnad langesid esmaspäeval varajases Aasia kauplemises pärast seda, kui Trump teatas uutest läbirääkimistest. Sõda on põhjustanud naftahindade tugevat kõikumist, kuna Iraan sulges sisuliselt veetee, mis on ülemaailmsete nafta- ja gaasitarnete jaoks elutähtis marsruut.

Pühapäeval langes rahvusvahelise naftalepingu võrdlusaluse Põhjamere Brenti nafta septembritarnete barreli hind 4,69 protsenti 83,81 dollarile. Selle Ameerika analoogi West Texas Intermediate (WTI) hind langes 4,67 protsenti 80,72 dollarile.

Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Esmaeil Baqaei teatas enne seda, et Teheran ja Muscat (Hormuzi väina teise servaga külgneva Omaani pealinn - toim.) on jõudmas kokkuleppele uue ja olemasolevatest koridoridest eraldiseisva meremarsruudi osas läbi Hormuzi väina.

"Oleme jõudmas kokkuleppele marsruudis, mis on mõlemale poolele vastuvõetav. See ei ole ei põhjapoolne ega lõunapoolne marsruut, kuid austab mõlema poole suveräänseid õigusi ning kaitseb meie riiklikke huve ja julgeolekut," ütles Baqaei intervjuus Iraani riiklikule televisioonile.

USA merevägi on alates Iraani mereblokaadi taasalustamisest pidanud kinni juba 35 selle riigiga seotud kaubalaeva, mis suundusid riigi sadamatesse või lahkusid sealt, teatas samal ajal USA relvajõudude keskpiirkonna vägede juhatus (CENTCOM).

"Seisuga 2. august on USA väed suunanud ümber 35 kaubalaeva, viinud rivist välja kaks ja otsinud läbi veel kaks laeva," täpsustati teates.

USA merevägi taastas 14. juulil Iraani sadamatesse ja rannikualadele või sealt lahkuvate laevade mereblokaadi. Eelmine kord kehtis blokaadirežiim 13. aprillist 18. juunini. Kahe kuu jooksul suunasid USA väed enda andmetel ümber 142 blokaadi järginud laeva ja viisid rivist välja üheksa laeva, mis seda ei järginud. Samuti lubasid enam kui 50 humanitaarabi vedaval kaubalaeval blokaaditsooni läbida.

Senaator kutsus loobuma Witkoffist ja Kushnerist

USA senaator Mark Kelly kutsus presidenti üles usaldama Iraaniga peetavate läbirääkimiste juhtimise kogenumatele diplomaatilistele esindajatele ning loobuma oma kinnisvarasõbra Steve Witkoffi ja väimehe Jared Kushneri teenustest, teatas pühapäeval väljaanne The Independent.

Ajelehe informatsiooni edastas ukrainlaste uudisteagentuur Unian, sest Ukraina on samuti kõnealuste vahendajatega lähedalt seotud.

Kaks meest on juba kuid juhtinud USA ja Iraani vahelisi kõnelusi. Samal ajal püüab Trumpi valitsus end välja tuua sõjast, mis pidi algsete lubaduste kohaselt kestma vaid mõne nädala.

Pühapäeval kritiseeris demokraadist senaator ja veteran taas Trumpi valitsust sõja pärast Iraaniga ja ütles, et presidendi määratud diplomaadid Kushner ja Witkoff ei ole ülesannete kõrgusel.

"Ma siiski soovitaksin talle, et lahendus ei seisne selles, mida ta on seni teinud ehk mitte usaldada läbirääkimisi oma kinnisvarasemule ja väimehele," seletas Kelly.

Senaatori hinnangul peaks Trump selle asemel kaasama inimesi, kes teavad, kuidas iraanlastega läbi rääkida, koalitsiooni luua ja liitlasi taas ühendada.