USA sõjavägi alustas Iraani vastu uut rünnakulainet

USA sõjavägi teatas ööl vastu pühapäeva, et alustas uut rünnakulainet Iraani vastu pärast seda, kui Teheran oli avanud tule konteinerlaeva pihta Hormuzi väinas.

Tegemist on sel nädalal kolmanda rünnakulainega Iraani vastu, mis korraldati "pärast revolutsioonikaardi vägede jultunud lööki Küprose lipu all sõitvale konteinerlaevale M/V GFS Galaxy, mis läbis Hormuzi väina", seisis USA keskväejuhatuse (CENTCOM) avalduses.

"Ühendriigid panevad Iraani maksma kõrget hinda, kahandades jätkuvalt selle võimekust rünnata tsiviilmeremehi ja kaubalaevu, mis väina vabalt läbivad," teatas CENTCOM, lisades, et rünnakud viiakse läbi president Donald Trumpi korraldusel.

"Iraan tegi halva valiku. Nüüd tuleb neil maksta," märkis USA kaitseminister Pete Hegseth.

Pühapäeva varahommikul teatati plahvatustest Lõuna-Iraani rannikualadel Hormuzi väina lähedal, teatas riigimeedia.

Plahvatused Iraanis

IRIB-i teatel kuuldi Bushehri provintsis mitut plahvatust. Iraani tuumaelektrijaam asub Bushehri linna äärelinnas, vahendas CNN.

Uudisteagentuur Mehr teatas plahvatustest Qeshmi saarel, mis on Iraani suurim saar Pärsia lahes ning mida peetakse riigi Hormuzi väina lähedase kaitsesüsteemi osaks.

IRIB-i teatel toimusid plahvatused ka Bandar Abbasis ja Sirikus, mis asuvad vahetult Hormuzi väina ääres.

Iraani Islamirevolutsiooni Kaardivägi (IRGC) teatas veidi hiljem, et plahvatused raputasid ka Kermani linna, mis asub rannikust umbes 480 kilomeetri kaugusel. Samuti kuuldi plahvatusi Pakistani piiri ääres asuvast Chabahari linnast.

USA liitlased valmistuvad rünnakuteks

USA liitlasriigid Bahrain ja Araabia Ühendemiraadid teatasid, et valmistuvad Iraani rünnakuteks.

Araabia Ühendemiraatide võimud teatasid pühapäeva varahommikul, et reageerivad raketi- ja drooniohule.

Kaitseministeerium märkis sotsiaalmeediaplatvormil X avaldatud teates, et üle riigi kostnud helid on seotud käimasolevate operatsioonidega, ning kutsus elanikke järgima ametivõimude juhiseid.

Bahreini siseministeerium teatas, et pühapäeva hommikul kõlasid riigis õhuhäiresireenid.

"Palume kodanikel ja elanikel jääda rahulikuks, liikuda lähimasse turvalisse kohta ning jälgida ametlike kanalite kaudu edastatavaid teateid," seisis ministeeriumi X-is avaldatud teates.

Iraan sulges Hormuzi väina

Iraani revolutsioonikaart teatas pühapäeval, et Hormuzi väin suletakse kuni edasiste teadeteni pärast seda, kui oli teinud hoiatuslaske nende väitel loata marsruudil liikunud laeva suunas, vahendab riigimeedia.

Laev sai hoiatuslasuga tabamuse ja see peatati, teatas kaardivägi ametliku uudisteagentuuri IRNA vahendusel.

"Selle intsidendi järel ja välisriikide ebaseaduslikust sekkumisest tingitud ebaturvalisuse tõttu suletakse Hormuzi väin kuni edasise teadeteni ja kuni USA sekkumiste lõpuni selles piirkonnas ning ühelgi alusel ei lubata seda läbida," lisasid nad.

See samm ähvardab veelgi keerulisemaks muuta püüdlusi päästa USA ja Iraani läbirääkimised pärast seda, kui mõlemad pooled on viimastel päevadel vastastikku rünnakuid korraldanud.

Lõpliku kokkuleppe peamiseks takistuseks on Hormuzi väina tulevik, kusjuures Teheran nõuab kontrolli laevaliikluse üle veeteel ning Washington nõuab piiranguteta navigeerimist.