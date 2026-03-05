Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Peeter Luikmel

Iraani ründamine tõi kaasa nafta ja gaas hinna tõusu ning see loob eeldused ka laiemalt inflatsiooniks. Kui habras on maailma majandus? Kes on selle kriisi võitjad ja kes kaotajad? Millised on nende sündmuste arengud niigi kesises seisus Eesti majandusele?

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40. Saatejuht on Mirko Ojakivi.