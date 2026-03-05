Mitmed ettevõtted valmistuvad E-Piim Tootmise omandamiseks

Pankrotimenetlust läbiva E-Piim Tootmise Hollandi päritolu osanik A-Ware plaanib osaleda oksjonil, kui E-Piim Tootmine seal pankrotivarana müüki tuleb. Samuti valmistub oksjoniks mitmest ettevõttest moodustatav konsortsium. Omavahel konsortsium ja A-Ware mingit koostööd ei tee.

A-Ware tegevjuht kinnitas, et firma on jätkuvalt huvitatud E-Piim Tootmise omandamisest ja tõenäoliselt osalevad ka võimalikul pankrotivara oksjonil.

"Tegelikult me olemegi praegu Eestis, et rõhutada oma valmisolekut protsessis osaleda. Kuidas see oksjoni protsess hakkab välja nägema, me ei tea, aga me oleme jätkuvalt pühendunud E-Piimale ja sellele projektile," lausus Royal A-Ware tegevjuht Antonio Rodriguez.

Samas paneb ka piimatootmise alal tegutsev investeerimisfirma Trigon Capital kokku konsortsiumit E-Piim Tootmise omandamiseks. Trigoni juhi Joakim Heleniuse kinnitusel on selleks olemas selge plaan ja läbirääkimised käivad.

"Käime läbirääkimisi praegu meie partneriga. Meil on 1 põhipartner ja me räägime ka teiste piimatootjatega. Meie huvides on leida lahendus E-Piim tehasele, mis oleks mitte ainult uute omanike huvides vaid ka Eesti piimatootjate huvides. Selle vastu on huvi tundnud mitte ainult tootjad, vaid ka mõned töösturid," lausus Trigon Capitali juht Joakim Helenius.

Koostöö A-Warega konsortsiumi plaanidesse ei kuulu.

"A-Ware kindlasti mitte. Aga hollandlasi oli kaks, teine oli Interfood ja tema on kindlasti Eesti turust ja piimandusest huvitatud. Me kohtusime nendega eile - me pole midagi otsustanud. Paneme partneriga mõtted paika ja siis vaatame, mis saab edasi," ütles Helenius.

Ka A-Ware Eestist kompanjone ei otsi.

"Me läheme tõenäoliselt oksjonile omaette. Mingite partneritega me praegu läbi ei räägi ja me ei tee selles osas koostööd mingite partneritega," sõnas Rodriguez.

Toiduainetetööstusi koondava Maag Grupi juhatuse liige Toomas Juhani ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ei välista võimalust osaleda E-Piima tehase omandamises juhul, kui selle ostu algatavad Eesti piimatootjatest investorid, näiteks konsortsiumina või muul viisil, kuid ise initsiaatoriks ei hakka.

Varem piimandusse investeerinud Infortari juht Ain Hanschmidt ei soovinud võimalikku huvi kommenteerida enne, kui oksjoni tingimused selguvad.