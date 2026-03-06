Tarbijahinnaindeks tõusis veebruaris aastaga 3,1 protsenti

Eelmise aasta veebruariga võrreldes olid kaubad 2,5 protsenti ja teenused neli protsenti kallimad.

Statistikaameti tarbijahindade statistika teenusejuht Lauri Veski selgitas, et tarbijahinnaindeksi tõus eelmise aasta sama kuuga võrreldes ehk inflatsioon on viimastel kuudel olnud järjest väiksem.

"Kui jätame välja 2025. aasta novembri, siis on inflatsioon langenud alates mullu septembrist," tõi Veski välja.

Tarbijahinnaindeksi aastamuutus. Autor/allikas: Statistikaamet

Võrreldes eelmise aasta sama kuuga mõjutasid veebruaris tarbijahinnaindeksi tõusu kõige rohkem toidukaupade 5,5-protsendine, tervishoiu 12-prosendine, alkohoolsete jookide ja tubaka 7,9-protsendine ning eluaseme 1,5-protsendine kallinemine.

Kuigi elektrihind oli veebruaris jätkuvalt kõrge, oli see siiski 0,7 protsenti odavam kui aasta tagasi. Riietus ja jalatsid olid 5,7 protsenti odavamad kui eelmise aasta veebruaris, kindlustus- ja finantsteenuste hinnad langesid 13,3 protsenti.

Võrreldes jaanuariga mõjutasid veebruaris tarbijahinnaindeksi tõusu tubakatoodete 6,3-protsendine, puhkusereiside 13,6-protsendine, soojusenergia 2,5-protsendine kallinemine, samuti kütuste kallinemine. Bensiinihind tõusis kuuga 1,9 protsenti ning diislikütuse hind 4,6 protsenti.

"Tubaka aktsiis tõusis küll juba jaanuaris, kuid selle mõju jõuab tarbijani tavaliselt kolme kuu jooksul, mil on lubatud veel vana maksumärgiga kaupa müüa," kommenteeris Veski.

Elektrihind oli veebruaris 0,3 protsenti odavam kui jaanuaris. Toidukaubad kallinesid kuuga 0,3 protsenti, seda peamiselt köögivilja 3,7-protsendise ja kohvi 7,8-protsendise hinnatõusu tõttu. Liha ja lihatooted odavnesid kuuga 1,8 protsenti ning õlid ja rasvad 5,8 protsenti.