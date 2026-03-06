X!

Iisrael: Iraan kasutab kobarpomme

Iisraeli ärikeskus Tel Aviv
Iisraeli ärikeskus Tel Aviv Autor/allikas: SCANPIX/AFP/AHMAD GHARABLI
Iisraeli kaitsevägi teatas reedel, et Iraan on mitmel korral kasutanud kobarpomme.

"Nad (iraanlased) kasutavad kobarpomme," ütles sõjaväe pressiesindaja kolonelleitnant Nadav Shoshani.

Neljapäevaõhtune AFP videomaterjal näitas leegitsevate lendkehade parve langemas pimendatud taevas Iisraeli keskosa kohal.

Politsei vahejuhtumit ei kommenteerinud, kuid sõjaline ekspert, kes materjali AFP jaoks üle vaatas, tuvastas need kobarpommi osadena.

Iisraeli politsei teatas kolmapäeval, et demineerijad leidsid kobarmoona jäänuseid pärast Iraanist tulistatud rakettide avastamist.

Juba 2025. aasta juunis toimunud Iisraeli 12-päevase sõja ajal Iraaniga teatas vabaühendus Amnesty International, et islamiriik kasutas laialdaselt keelustatud kobarlahingumoona.

Organisatsioon teatas, et analüüsis fotosid ja videoid, mis näitasid kobarmoona, mis meedia teatel tabas 19. juunil Tel Avivi ümbruse Gush Dani piirkonda.

Amnesty teatel tabas 20. juunil ka lõunapoolset Beersheva linna ning 22. juunil Tel Avivist lõunas asuvat Rishon LeZioni lahingumoon, mis jättis maha mitmeid kraatreid, mis on sarnased Gush Danis nähtuga.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

