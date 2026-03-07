Galerii: esimesed erilennud Eesti turistidega jõudsid Tallinnasse

Laupäeva varahommikul jõudsid Tallinna lennujaama esimesed lennukid, mis tõid Eesti turistid Omaanist ja Dubaist tagasi koju.

Kolm erilendu asusid Eesti suunas teele reede õhtul. Neist esimese, Heston Airlinesi Airbus 320 pardal oli 180 reisijat ning teise, Air Balticu Airbus 220-ga saabus 140 inimest.

Välisministeerium teeb lende koostöös kolme lennufirmaga, FlyDubaiga Dubaist Riiga, AirBalticuga Dubaist Tallinna ja Hestoniga Dubaist Tallinna.

Esimesed evakuatsioonilennud lähis-idast saabusid Tallinna lennujaama Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Reedel avati broneeringu- ja ostuvõimalus ka kahele järgmisele erilennule. Üks Hestoni lend, mis väljub pühapäeval Dubaist, oli reede õhtuse seisuga juba komplekteeritud.

Lisaks plaanib välisminiseerium lähipäevil veel kaht lendu FlyDubaiga.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et Kataris, Saudi Araabias, Bahreinis, Jordaanias ja Kuveidis viibivate Eesti kodanike ja nende Eesti elamisloaga pereliikmete koju aitamisega tegeletakse personaalselt.