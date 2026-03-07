X!

Galerii: esimesed erilennud Eesti turistidega jõudsid Tallinnasse

Eesti
Esimesed evakuatsioonilennud lähis-idast saabusid Tallinna lennujaama
Vaata galeriid
41 pilti
Eesti

Laupäeva varahommikul jõudsid Tallinna lennujaama esimesed lennukid, mis tõid Eesti turistid Omaanist ja Dubaist tagasi koju.

Kolm erilendu asusid Eesti suunas teele reede õhtul. Neist esimese, Heston Airlinesi Airbus 320 pardal oli 180 reisijat ning teise, Air Balticu Airbus 220-ga saabus 140 inimest.

Välisministeerium teeb lende koostöös kolme lennufirmaga, FlyDubaiga Dubaist Riiga, AirBalticuga Dubaist Tallinna ja Hestoniga Dubaist Tallinna.

Esimesed evakuatsioonilennud lähis-idast saabusid Tallinna lennujaama Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Reedel avati broneeringu- ja ostuvõimalus ka kahele järgmisele erilennule. Üks Hestoni lend, mis väljub pühapäeval Dubaist, oli reede õhtuse seisuga juba komplekteeritud.

Lisaks plaanib välisminiseerium lähipäevil veel kaht lendu FlyDubaiga.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et Kataris, Saudi Araabias, Bahreinis, Jordaanias ja Kuveidis viibivate Eesti kodanike ja nende Eesti elamisloaga pereliikmete koju aitamisega tegeletakse personaalselt.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:28

Hendrik Agur: väärtused ja kombed tulevad kooli koos uute juhtidega

07:18

AFP: Dubais, Manamas ja Jeruusalemmas kärgatasid plahvatused

06:51

Reformierakonna manifest: tegime Eesti korda, nüüd hakkame unistama

06:24

Galerii: esimesed erilennud Eesti turistidega jõudsid Tallinnasse

06.03

Eesti jäähokinaiskond sai MM-il jagu kõikidest vastastest

06.03

Marten Liiv saavutas MM-il seitsmenda koha

06.03

Virves avab hooaja Keenias: tuleb olla valmis igasugusteks ootamatusteks

06.03

ETV spordisaade, 6. märts

06.03

Meeste üksiksõit kujunes jaapanlaste peoks Uuendatud

06.03

Rootsi suusakoondises käärib

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

06.03

Sõja 1472. päev: sõjavangist pääsenud ukrainlased vajasid kiiret arstiabi Uuendatud

06.03

USA avalikustas Epsteini toimikutes sisalduvad süüdistused Trumpi kohta

06.03

Lõuna-Korea kaitsetööstusettevõte investeerib Eestisse 100 miljonit eurot

05.03

USA ja Iisrael hävitavad Iraani baase kohe pärast rakettide väljalaskmist

06.03

Nafta hind ületas 90 dollari piiri Uuendatud

06.03

Trump nõudis Iraani tingimusteta alistumist Uuendatud

06.03

Iisrael: Iraan kasutab kobarpomme

06.03

Kütuse hind tanklates langes veidi

06.03

Ukraina süüdistab Ungarit seitsme pangatöötaja pantvangi võtmises

06.03

Euroopa Liit lõpetas Gruusia eliidi viisavabaduse

ilmateade

loe: sport

06.03

Eesti jäähokinaiskond sai MM-il jagu kõikidest vastastest

06.03

Marten Liiv saavutas MM-il seitsmenda koha

06.03

Virves avab hooaja Keenias: tuleb olla valmis igasugusteks ootamatusteks

06.03

ETV spordisaade, 6. märts

loe: kultuur

06.03

Tartus kanti ette esimene eestlase kirjutatud luuletus

06.03

Galerii: Viljandis saab näha Johann Köleri vähe eksponeeritud teoseid

06.03

Pärnu Uue Kunsti Muuseumis avaneb maalikunstnike liidu aastanäitus

06.03

Noore skulptori peapreemia pälvis Kail Timusk

loe: eeter

06.03

Margus Saare soovitus e-etteütluseks: kuulake lugejat!

06.03

Kinoteatri naljakoolitusel osalenud Rait Rosenberg: ma räägin alkoholismist

06.03

Kaheksalapseline pere tõi Halliste legendaarsesse sööklasse uue elu

06.03

Ivo Uukkivi Velikije Lukist: olime teiste silmis ohtlikud

Raadiouudised

06.03

Päevakaja (06.03.2026 18:00:00)

06.03

Paide sai uue linnapea

06.03

Suurinvesteeringuid toetava käendusmeetme üksikasjad selguvad aasta lõpuks

06.03

Narvas luhtus Keskerakonna ja Plaan B võimupööre

06.03

Lõuna-Korea kaitsetööstusettevõte investeerib Eestisse 100 miljonit eurot

06.03

Kallis eridieet kurnab tsöliaakiahaigete rahakotti

06.03

Raadiouudised (06.03.2026 15:00:00)

06.03

Riik kavandab uudseid lahendusi eakate toimetuleku toetamiseks

06.03

Lähipäevad tulevad sajuta

06.03

Raadiouudised (06.03.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo