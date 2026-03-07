Jõgeva Seemnefestivali müügihitt oli kartul

Juba enne Seemnefestivali ametlikku avamist olid rohenäpud Maaelu Teadmuskeskuse universaalhalli ette moodustanud pea kilomeetripikkuse järjekorra. Uste avanemisel hakkas intensiivne kauplemistegevus pihta kartulimüügi leti taga, kus huvilised said seemnekartuliks osta armastatud Eesti kartulisorte "Jõgeva kollasest" kuni uue tulija "Joosepini", mida on aretatud üle kümne aasta

""Joosep" on keskvalmiv hästi ilusa kollase sisuga lauakartul. Tavaline Eesti inimese kartul, mille saab potti panna, ta ei lagune, nii nagu tänapäeva inimesed tahavad, temast saab salatit teha, praadida sobib teda ka," lausus Maaelu Teadmuskeskuse teadur Terje Tähtjärv.

Tähtjärve sõnul on Eesti inimesed endiselt kartuliusku ja sellele viitas ka seisvate inimeste rivi, mis kartuli ostmiseks muudkui pikenes ja pikenes

""Joosepit" ja "Maretit" oleks võtnud. "Maretit" sellepärast, et me oleme kasvatanud "Maretit" ja ta on väga hea kartul. "Joosep" on ju uus kartul, mis tuli välja, ma tellisin ka seemet, aga öeldi, et "Joosepit" ei saa tellida," rääkis Taivo.

Pikast järjekorrast ei lasknud ennast häirida aga Kirsika, kes oli veendunud, et neli kilo seemnekartulit ta festivalilt koju viib.

"Tulime seemnekartuli järele, et ma täpselt ei tea, mis siin pakutakse, olen esimest aastat siin, aga "Verevi" kartulit tulime võtma ise kasvatamiseks ja juba töökaaslased saatsid ka soovid teele, ehk siis kõigile natuke," ütles Kirsika.

Tund aega enne festivali ametlikku avamist kohal olnud Helgi taktika tasus ära, sest koju läks proua 20 kilogrammi seemnekartuliga, valikus muidugi ka "Joosep".

Pärnust tulnud Margus ostis seemnekartuleid umbes 50 kilogrammi, maksma läks see veidi rohkem kui sada eurot

Populaarseimaks seemnekartuliks kujuneski "Joosep", mida pooleteise tunniga müüdi üle tonni. Legendaarne "Jõgeva kollane" pakkus siiski väärikat konkurentsi: müüki läksid kõik "Jõgeva kollase" varud ja kokku osteti seda sorti üle poole tonni.