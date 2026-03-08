X!

Ekspertide hinnangul toob Lähis-Ida kriis kaasa lennupiletite kallinemise

Eesti
Tallinna lennujaam.
Tallinna lennujaam. Autor/allikas: Jarek Jõepera
Eesti

Kriis Lähis-Idas jätab selle piirkonna lähiaastateks turistideta. Reisiekspertide hinnangul pööravad turistid nüüd oma pilgu pigem Põhja-Aafrika ja Lõuna-Euroopa poole ja oodata on lennupiletite kallinemist.

Eestlane ihkab peale talve päikest ja isegi segased ajad maailmas ei pane teda rannapuhkusest loobuma. Reisifirmade kinnitusel on nad pärast Iraani rünnakuid Araabia ühendemiraatidele saanud mõned palved reisiplaanid ringi teha.

"On olnud mõningaid Egiptuse broneeringu muudatusi Kanaari saarte peale, kellel on puhkus lähiajal või samasse vahemikku jäämas nagu oli algselt planeeritud. On ka edasi muudetud Türgi peale Egiptuse reise," rääkis Novatoursi turundusjuht Olev Riisberg.

Egiptuse ja Kanaari saarte järel on just Araabia Ühendemiraadid olnud viimasel ajal üks eestlaste lemmik päikesepuhkuse paiku tänu soodsale lennuühendusele. Estarveli tegevjuhi Kaire Saadi sõnul on varasemad kriisid näidanud, et sihtkohtadel kulub paar aastat usalduse taastamiseks.

"Arvata on, et Lähis-Ida väga populaarne sihtkoht ei saa olema. Samas on praegu tegu hooaja lõpuga. Eks siis sügisel ole täpselt näha, mis need uued arengud on," sõnas Saadi.

"Arvestades seda, et meie müüme reisiteenuseid 180 erinevasse riiki, tähendab see ikkagi seda, et inimestel tuleb kogu aeg silmad-kõrvad lahti hoida, uudiseid lugeda, välisministeeriumi Reisi Targalt lehelt infot vaadata, kuidas on parasjagu mingid ohuhoiatused ja hästi hoolikalt läbi mõelda, kuhu minna," märkis ta.

Kui pärast Iraani rünnakuid tulid kindlustusseltsid inimestele vastu, kattes nii tagasitoomise kui ka lisa majutuskulud, siis pärast 28. veebruari reisile minejad Reisieksperdi juhi Sven Lõokese sõnul sellele loota ei saa ning võimalikeks lisakuludeks tuleb valmis olla.

Lõoke ei usu, et värske kriis kärbiks eestlaste reisihimu,

"Seda populaarsemad on siis Euroopa soojad sihtkohad, võib olla Põhja-Aafrika – Tuneesia, Maroko. Aasiasse lendamine on endiselt väga populaarne, aga Aasia puhul tuleb arvestada sellega, et lennukoridorid lähevad järjest kitsamaks. Siin võivad lennud minna tükk maad pikemaks," ütles Lõoke.

Ilmselt hakkavad kallinema ka lennupiletid, kuid reisifirma juhi sõnul pole Tallinnast kunagi olnud nii palju lende Euroopasse ning nii Vahemere äärde kui ka Põhja-Aafrikasse saab lennata mõistliku hinnaga.

Toimetaja: Valner

Allikas: AK

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:00

Iisrael hävitas õhurünnakutega Teherani naftahoidla Uuendatud

18:59

Rekordilist taset näidanud Levandi teenis Oslos esikoha, Leonova kolmas

18:47

Tallinnas Viru tänava lillekioskite ees tekkisid naistepäeval järjekorrad

18:45

Päevakaja (08.03.2026 18:00:00)

18:45

Parts: vajame põhimõttelist pööret energiamajanduses

18:45

Kiire kaablinett ja jõukas IT-rahvas ilmuvad piirkonda käsikäes

18:43

Eesti Rahva Muuseum tõi publiku ette Armeenia nüüdisaegse maalikunsti

18:40

Lägreid oli ühisstardist sõidu otsustavas tiirus Perrot'st kindlam Uuendatud

18:38

Raudsik: Iraani sõja lõppu ei paista

18:35

Ekspertide hinnangul toob Lähis-Ida kriis kaasa lennupiletite kallinemise

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

19:00

Iisrael hävitas õhurünnakutega Teherani naftahoidla Uuendatud

07.03

Trump ähvardas laiendada rünnakuid Iraanis uutele sihtmärkidele Uuendatud

16:40

Venemaa väitel ründasid Ukraina droonid Krasnodari krai naftahoidlat Uuendatud

11:48

Ida-Virumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

05:53

Juhan Parts: Eesti peab leidma tee ideoloogilistest dogmadest välja

09:00

Aivar Mäe: teadsin, et rahvusteatri nimest tuleb jama

07.03

Galerii: esimesed erilennud Eesti turistidega jõudsid Tallinnasse Uuendatud

07.03

Eestis on tekkimas sisehaiguste arstidest kriitiline puudus

07.03

Politsei pidas Eestis kinni petukõnedega seotud Läti kodaniku

15:50

Rootsi naised võitsid Kontiolahti teatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:59

Rekordilist taset näidanud Levandi teenis Oslos esikoha, Leonova kolmas

18:40

Lägreid oli ühisstardist sõidu otsustavas tiirus Perrot'st kindlam Uuendatud

18:27

TÜ/Bigbank pääses Eesti meistrivõistlustel esimesena poolfinaali

18:04

Aigro ja Vagul teenisid Lahti tiimivõistlusel kümnenda koha

loe: kultuur

18:43

Eesti Rahva Muuseum tõi publiku ette Armeenia nüüdisaegse maalikunsti

15:32

Arvustus. "Le sursis" ehk Katastroof, mis lükati järgmisesse septembrisse

14:38

Kairi Look: raamat võiks anda lugejale lootust ja julgust elada

12:57

Galerii: Bästard galeriis avanes naistele ja queer-häältele pühendatud näitus

loe: eeter

13:47

Maire Aunaste: minu elukaaslane on televiisor, selleta sureksin kohe ära

11:53

Noored saatejuhid asuvad erinevaid õppimisvõimalusi avastama

11:38

Ornitoloog: soojemad talved toovad rändlinnud üha varem Eestisse

10:49

Uuspõld: võimalus ennast draamanäitlejana näidata pakub mulle suurt rahuldust

Raadiouudised

07.03

Omavalitsustele arendatakse uut rahvaküsitluste keskkonda

07.03

Tänavu kevadel üleujutusi ei tule

07.03

Päevakaja (07.03.2026 18:00:00)

07.03

Ilm püsib sajuta

06.03

Päevakaja (06.03.2026 18:00:00)

06.03

Paide sai uue linnapea

06.03

Suurinvesteeringuid toetava käendusmeetme üksikasjad selguvad aasta lõpuks

06.03

Narvas luhtus Keskerakonna ja Plaan B võimupööre

06.03

Lõuna-Korea kaitsetööstusettevõte investeerib Eestisse 100 miljonit eurot

06.03

Kallis eridieet kurnab tsöliaakiahaigete rahakotti

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo