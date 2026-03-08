Ekspertide hinnangul toob Lähis-Ida kriis kaasa lennupiletite kallinemise

Kriis Lähis-Idas jätab selle piirkonna lähiaastateks turistideta. Reisiekspertide hinnangul pööravad turistid nüüd oma pilgu pigem Põhja-Aafrika ja Lõuna-Euroopa poole ja oodata on lennupiletite kallinemist.

Eestlane ihkab peale talve päikest ja isegi segased ajad maailmas ei pane teda rannapuhkusest loobuma. Reisifirmade kinnitusel on nad pärast Iraani rünnakuid Araabia ühendemiraatidele saanud mõned palved reisiplaanid ringi teha.

"On olnud mõningaid Egiptuse broneeringu muudatusi Kanaari saarte peale, kellel on puhkus lähiajal või samasse vahemikku jäämas nagu oli algselt planeeritud. On ka edasi muudetud Türgi peale Egiptuse reise," rääkis Novatoursi turundusjuht Olev Riisberg.

Egiptuse ja Kanaari saarte järel on just Araabia Ühendemiraadid olnud viimasel ajal üks eestlaste lemmik päikesepuhkuse paiku tänu soodsale lennuühendusele. Estarveli tegevjuhi Kaire Saadi sõnul on varasemad kriisid näidanud, et sihtkohtadel kulub paar aastat usalduse taastamiseks.

"Arvata on, et Lähis-Ida väga populaarne sihtkoht ei saa olema. Samas on praegu tegu hooaja lõpuga. Eks siis sügisel ole täpselt näha, mis need uued arengud on," sõnas Saadi.

"Arvestades seda, et meie müüme reisiteenuseid 180 erinevasse riiki, tähendab see ikkagi seda, et inimestel tuleb kogu aeg silmad-kõrvad lahti hoida, uudiseid lugeda, välisministeeriumi Reisi Targalt lehelt infot vaadata, kuidas on parasjagu mingid ohuhoiatused ja hästi hoolikalt läbi mõelda, kuhu minna," märkis ta.

Kui pärast Iraani rünnakuid tulid kindlustusseltsid inimestele vastu, kattes nii tagasitoomise kui ka lisa majutuskulud, siis pärast 28. veebruari reisile minejad Reisieksperdi juhi Sven Lõokese sõnul sellele loota ei saa ning võimalikeks lisakuludeks tuleb valmis olla.

Lõoke ei usu, et värske kriis kärbiks eestlaste reisihimu,

"Seda populaarsemad on siis Euroopa soojad sihtkohad, võib olla Põhja-Aafrika – Tuneesia, Maroko. Aasiasse lendamine on endiselt väga populaarne, aga Aasia puhul tuleb arvestada sellega, et lennukoridorid lähevad järjest kitsamaks. Siin võivad lennud minna tükk maad pikemaks," ütles Lõoke.

Ilmselt hakkavad kallinema ka lennupiletid, kuid reisifirma juhi sõnul pole Tallinnast kunagi olnud nii palju lende Euroopasse ning nii Vahemere äärde kui ka Põhja-Aafrikasse saab lennata mõistliku hinnaga.