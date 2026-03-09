X!

Šveits tegi sularaha kasutamise põhiseaduslikuks õiguseks

Välismaa
Šveitsi frank
Šveitsi frank Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/ARND WIEGMANN
Välismaa

Šveitsi valijad toetasid referendumil seadusemuudatust, mille raames lisatakse põhiseadusesse punkt, mille järgi on sularahaga kaupade ja teenuste eest maksmine põhiseaduslik õigus.

73,4 protsenti valijatest toetas seadusemuudatust, mille valitsus esitas vastukaaluks sarnasele algatusele, mille algatas rühmitus nimega Šveitsi Vabadusliikumine, vahendas Politico.

Rühmituse algatust toetas 46 protsenti valijatest. Valitsus esitas oma ettepaneku, kuna leidis, et mõned rühmituse poolt välja pakutud meetmed lähevad liiga kaugele.

Viimane hääletustulemus tähendab, et Šveits liitub Ungari, Slovakkia ja Sloveeniaga, riikidega, mis on juba teinud sularaha kasutamise põhiseaduslikuks õiguseks. Ka Austria poliitikud arutavad ideed teha  sularaha kasutamine põhiseaduslikuks õiguseks 

Sularaha kasutamise toetajad muretsevad, et valitsused tahavad rahvast rohkem kontrollida ning plaanivad selle tõttu sularaha kaotada. Neid hirme õhutab veel Euroopa Keskpanga digieuro plaan. Digieuro toetajad on aga öelnud, et tegemist pole süsteemiga, millega hakatakse inimesi jälitama.

Ka Šveitsis on viimase kümnendi jooksul sularahamaksed vähenenud. Šveitsi panga andmetel moodustas 2024. aastal sularaha vaid 30 protsenti kauplustes tehtud tehingutest.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

