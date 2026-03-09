Riigikantselei otsib uut strateegiadirektorit

2023. aasta augustis sai riigikantselei strateegiadirektoriks Mari-Liis Sööt, kes lahkub riigikantselei teatel ametist omal soovil ja siirdub uuele kohale.

Strateegiadirektor toetab valitsust ja peaministrit poliitikate koordineerimisel ja planeerimisel ning juhib strateegiabürood.

Konkursiteates on kirjas ka, et uue strateegiadirektori proovikiviks on muuhulgas efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoja töö toetamine, droonipoliitika kujundamine, riigikantselei majandusalase kompetentsi suurendamine, jne. Täpsemalt saab kandideerimise kohta lugeda siit.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat.