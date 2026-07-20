X!

Sotsiaalministeerium kuulutas välja konkursi sotsiaalala asekantsleri kohale

Eesti
Sotsiaalala asekantsler tegeleb laste ja perede heaoluga.
Sotsiaalala asekantsler tegeleb laste ja perede heaoluga. Autor/allikas: Unsplash
Eesti

Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutas välja konkursi sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleri ametikohale. Tegemist on korralise konkursiga, kuna avaliku teenistuse tippjuhi ametiaeg kestab viis aastat.

Sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht Karin Väljamäe ütles ERR-ile, et praegune sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov plaanib kandideerida ka järgmiseks ametiajaks.

Sotsiaalala asekantsler kujundab ja juhib ministeeriumi sotsiaalvaldkonna strateegilist arengut, mis hõlmab laste ja perede heaolu, sotsiaalhoolekanne, pikaajaline hooldus, puudega inimeste ja eakate toetamine ning sotsiaalse turvalisuse edendamine.

Asekantsler tagab inimkeskse ja teadmistepõhise poliitikakujunduse ning juhib valdkondadeülest koostööd. Samuti vastutab ta visiooni ja strateegiliste eesmärkide seadmise, nende elluviimise ning tulemuste hindamise eest, koordineerides koostööd valitsemisala asutuste, partnerite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Peamiste väljakutsed ametikohal on seotud jätkusuutlike sotsiaalteenuste ja -toetuste kujundamist, sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi paremat lõimimist ning heaolutehnoloogiate laialdasemat kasutuselevõttu sotsiaalvaldkonnas.

Kandidaadilt oodatakse magistrikraadi, vähemalt viieaastast juhtimiskogemust ning inglise keele oskust vähemalt C1-tasemel. Eeliseks peetakse põhjalikke teadmisi Eesti sotsiaal- ja tervishoiusüsteemist, head koostöö- ja läbirääkimisoskust ning kogemust suurte strateegiliste projektide juhtimisel.

Samal teemal

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:12

Hispaania hõivas FIFA edetabelis esikoha, Norra tegi vägeva tõusu

17:42

Belgia jalgpallikoondis vahetab treenerit

17:37

Soome valitsus loobus vastuolulise spordihalli toetamisest

17:20

Maksejõuetuse teenistus palub valitsuse sekkumist kasvava maksejõuetuse teemasse

17:11

Flora sai eurosarjas soodsa loosi

17:08

Tallinna hinnangul ei pruugi kutseõppe erialad tüdrukuid huvitada

16:55

Justiitsministeerium karmistab nikotiinitoodete müüki

16:50

Ilm läheb jahedamaks ja on sajune

16:48

Euroopa Komisjoni Eesti esindaja: ETS 2 komisjon muuta ei kavatse

16:44

Eesti võõrustab laskespordi maailmameistrivõistlusi

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

01:30

Finaalis domineerinud Hispaania tuli maailmameistriks Uuendatud

13:39

Moskva oblastis põlevad naftabaas ning logistikakeskus Uuendatud

19.07

Trump soovitas Venemaa sanktsioonide paketti lisada ka piirangud Iraanile

07:06

DW: Vene desertöörid soovivad üha enam asüüli Saksamaal

19.07

Arvustus. Odüsseuse aatomipomm

19.07

Sõja 1607. päev: Venemaa korraldas Kiievile ulatusliku ballistiliste rakettide rünnaku Uuendatud

07:29

Ida-Viru kutsehariduskeskuses jäid algul pooled kohad täitmata

19.07

Tallinnas Elamus Spas sai neli töötajat vingugaasimürgituse Uuendatud

08:43

Ligi 150 aastat kadunud seenesääsk ilmus taas välja

19.07

Mamdani uurib võimalust Netanyahu New Yorgi visiidil vahistada

ilmateade

SPORT

18:12

Hispaania hõivas FIFA edetabelis esikoha, Norra tegi vägeva tõusu

17:42

Belgia jalgpallikoondis vahetab treenerit

17:11

Flora sai eurosarjas soodsa loosi

16:44

Eesti võõrustab laskespordi maailmameistrivõistlusi

loe: kultuur

16:22

Tallinna filmilinnaku stuudiokompleksi ehitamisega loodetakse alustada sel talvel

15:20

Narva-Jõesuu Jazzi peaesineja on Itaalia jazz-pianist Dado Moroni

14:40

Pärnu muusikafestival jõudis pea 35 000 muusikasõbrani

14:04

Pildid: grupinäituse "Loor. Ühendades sisemaastikke" avamine

loe: eeter

16:17

Marek Sadam: meil Mikuga on alati millestki rääkida ja millestki vaikida

15:07

Marek Miil: jalgpalli avatseremoonia teleülekannet niisama tegema ei satu

13:07

Arborist Oskar Hütt: puu otsa ronimine nõuab professionaalset meeskonnatööd

12:18

Eesti tugevaim naistõstja Eliise Peterson: see on väga psühholoogiline ala

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (20.07.2026 15:00:00)

14:40

Tallinna Filmilinnaku stuudiokompleksi ehitamisega loodetakse alustada sel talvel

14:35

Keskkonnainvesteeringute Keskus laiendas elektriautode laadimistaristu toetust

12:20

Raadiouudised (20.07.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (20.07.2026 09:00:00)

19.07

Tallinnas öösiti kiirendavad mootorratturid häirivad linnaelanike rahu

19.07

Tallinna vanalinnas seisavad tühjana ja hooldamata mitmed linnale kuuluvaid hooned

19.07

Euroliidu roheleppe kajastus Eesti meedias muutus aastatega konfliktsemaks

19.07

Päevakaja (19.07.2026 18:00:00)

18.07

Jüri Luik: Ukrainas otsustakse Euroopa julgeoleku tulevik

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo