Riigikogu läheb politseijuhtide kaasuse uurimiskomisjoni loomisega edasi
Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas edasi minna riigikogu liikmete esitatud riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine politseijuhtide kriminaalmenetluse ja sellele eelnenud kaitsepolitseiameti tegevuse õigusriigi põhimõtetele vastavuse uurimiseks" eelnõuga ning saata see riigikogu suurde saali esimesele lugemisele.
Riigikogu suurde saali saatmise vastu oli vaid põhiseaduskomisjoni esimees Ando Kiviberg (Eesti 200), kes vastaval hääletusel ainsana toetas eelnõu tagasilükkamist.
Eelnõu komisjoni loomiseks on riigikogu saalis esimesel lugemisel 18. märtsil.
Esmaspäeval toimunud põhiseaduskomisjoni avalikul istungil osalesid eelnõu esitaja esindaja, endine riigi peaprokurör, kohtunik Andres Parmas, riigi peaprokurör Astrid Asi, juhtiv riigiprokurör Dilaila Nahkur-Tammiksaar ja kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson.
21 riigikogu liiget algatasid jaanuaris otsuse eelnõu uurimiskomisjoni moodustamiseks, mille töö eesmärk on politseijuhtide Elmar Vaheri, Eerik Heldna ja Aivar Alavere kriminaalmenetluse ja sellele eelnenud kaitsepolitseiameti tegevuse õigusriigi põhimõtetele vastavuse uurimine.
Toimetaja: Aleksander Krjukov