Riigikogu läheb politseijuhtide kaasuse uurimiskomisjoni loomisega edasi

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas edasi minna riigikogu liikmete esitatud riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine politseijuhtide kriminaalmenetluse ja sellele eelnenud kaitsepolitseiameti tegevuse õigusriigi põhimõtetele vastavuse uurimiseks" eelnõuga ning saata see riigikogu suurde saali esimesele lugemisele.