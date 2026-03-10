Otse kell 14: riigikogu ja huvirühmad arutavad nõusolekuseadust

Riigikogu õiguskomisjon ja sotsiaalkomisjon peavad täna algusega kell 14 ühise avaliku istungi, et kuulata ära huvirühmade seisukohad eelnõu kohta, mis näeb ette ülemineku nõusolekupõhisele seksuaalvägivalla käsitlusele.

Õiguskomisjoni esimehe Madis Timpsoni (Reformierakond) sõnul on istungile kutsutud kõik osapooled, kes on eelnõu koostamise ajal selle kohta arvamust avaldanud.

"Käsitleme avalikul istungil eelnõu, mille järgi peab vahekorda astumiseks alati olema teise poole nõusolek – ilma selleta on tegu kuriteoga. Nõusolekuta vahekord on eelnõu järgi karistatav ka siis, kui ohvri kallal ei kasutatud vägivalda," sõnas Timpson ning rõhutas, et seadusemuudatus on oluline, et seksuaalvägivalla ohvreid senisest paremini kaitsta ja seksuaalkuritegusid ennetada.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Signe Riisalo (Reformierakond) sõnul viiakse eelnõuga Eesti karistusseadustiku sätted vastavusse Istanbuli konventsiooniga, mille kohaselt peaks karistatav olema juba see, kui kellegagi astutakse vahekorda ilma tema nõusolekuta.

"Eelnõuga on kavas põhimõtteline muudatus, sest praegu tuleb tuvastada, kas kannatanu suutis vastupanu osutada ja toimunust aru saada, ent edaspidi tuleb tuvastada, kas kannatanu väljendas nõusolekut," lausus Riisalo ja lisas, et nõusolek ei pea olema sõnaline, ent peab olema selgelt väljendatud ja vabatahtlik.

Istungile on kutsutud justiits- ja digiministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunikud Andra Reinomägi ja Mari Haav, Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Arika Lepp, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juht Pirjo Turk, sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhataja Kaire Tamm ja seksuaalvägivallaohvrite teenuseomanik Annika Silde, siseministeeriumi korrakaitse- ja süüteomenetluse osakonna nõunik Barbara Haage, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev, Põhja prefektuuri operatiivbüroo valmisoleku grupi ekspert Reimo Raivet, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna karistusõiguse osakonna juhataja ja Tartu ringkonnakohtu kohtunik Mario Truu ning karistusõiguse külalislektor Laura Aiaots, Eesti Naistearstide Seltsi juhatuse liige Alissa Seljanko, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutuse peasekretär Eha Reitelmann, MTÜ Feministeerium huvikaitsespetsialist Elise Rohtmets, President Kaljulaidi Fondi lähisuhtevägivalla ennetuse suuna juht Hannaliisa Uusma, MTÜ Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala ja lastekaitse liidu lapse õiguste saadik Marta Männiste.

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse (nõusolekupõhine seksuaalvägivalla käsitlus) eelnõu (727 SE) esimese lugemise mullu 2. detsembril.