X!

Michali sõnul on Eesti USA liitlane, aga mitte MAGA-ideoloogias

Eesti
Foto: Stenbocki maja
Eesti

Eesti on Ameerika Ühendriikide liitlane, aga see ei tähenda, et Reformierakonna juhitud valitsus järgiks USA presidendi Donald Trumpi MAGA-ideoloogiat, ütles peaminister Kristen Michal.

"Mina loen meid julgeolekumaailmas liitlaseks, aga liitlassuhe on selle klausliga, et nagu ma oma [vabariigi aastapäeva eel Tartus peetud] kõnes ka kirjeldasin, siis see MAGA-retoorika ehk enda esikohale seadmine, piiride sulgemine ja sellised lihtsad, konservatiivsed lahendused – need on tulnud Eesti poliitikasse läbi Isamaa ja EKRE ja veidi ka läbi Keskerakonna," ütles Reformierakonna esimees vastuseks küsimusele, kas Reformierakond on Euroopa- või USA-meelne.

"Riikidevaheline suhe, ametlik suhe on meil kindlasti hea, me oleme head liitlased, meid hinnatakse seal. Aga see, mis puudutab Ameerika sõnumeid, näiteks sõnavabadusest, kus nad ise asuvad [maailmas] 50. ja 60. koha vahel ja meie oleme umbes seal esimese, teise või kolmanda riigi kandis – meil ei ole sõnavabadusega midagi häda, seda õpetust me kindlasti ei pea kuulama," selgitas Michal.

"Teiseks, mis puudutab inimõiguste ja isikuõiguste austamist – näiteks sedasama konservatiivset ettekujutust, kus me näeme Ühendriikides väga teravat debatti naise õiguse üle oma keha üle otsustada – me kindlasti ei võta seda üle. Nii et see MAGA-ideoloogia kui selline, mis tuleb meile eeskätt läbi Isamaa, läbi EKRE, läbi Keskerakonna, selles meil kindlasti ülevõtmist ei toimu," kinnitas peaminister.

"Reformierakond on oma olemuselt läänelik, tugeva Euroopa, hea transatlantilise suhte poolt, aga seda MAGA-ideoloogiat me peame kindlasti eristama sellest – see kindlasti ei ole kandev ideoloogia siin Euroopas, Eestis," rõhutas Michal.

Valitsusjuht kinnitas samas, et Eesti julgeolekualased suhted Ameerika Ühendriikidega on head ning väljendas samas valmisolekut minna ka USA-le appi, kui see peaks meie abi vajama: "Iraani teemal me oleme kindlasti suhtluses nii Ühendriikide kui regiooni riikide kui Euroopa riikidega. Ja kui peaks olema nii, et Ühendriigid meie käest abi paluvad või vajavad, me kindlasti aitame, selles pole küsimust."

Ta meenutas ka USA presidendi Donald Trumpi eelmisel aastal Haagis NATO tippkohtumisel antud lubadust, et kui liitlased ise panustavad oma kaitsesse, siis seisab ka Washington alliansi toimimise eest. Selle kinnituseks oli Michali hinnangul ka Trumpi lubadus kaitsta Balti riike ja Poolat pärast intsidenti, kus Vene hävitajad Eesti õhuruumi rikkusid.

"Nii et julgeolekuvaldkonnas me pakume üksteisele julgeolekut. Ka meil on teatud hulk võimeid, mida meie liitlased meilt kasutavad. Aga kui on vaja abi, on vaja midagi sellist, millega meie saame panustada, me kindlasti seda kaalume ja püüame aidata," lubas Michal.

Küsimusele rahvusvahelise õiguse kehtivusest praeguses maailmas vastas Michal, et ei leia, et see on oma tähenduse minetanud, kuid ta meenutas, et varem on suurjõud püüdnud siiski oma sammudele laiemat toetust saada.

"Rahvusvaheline õigus on päris keeruline distsipliin. Mina olen seda koolis õppinud ja võin kirjeldada, et eks tal on kindlasti pöördepunktid. Aga ma ütleks siiski pigem nii, et õigus kui selline ei kao kuhugi, ta ei mineta oma tähtsust isegi kui vahepeal ajaloos midagi toimub teistmoodi," rääkis peaminister. "Eks iga asi saab ajas hinnangu. Aga mida ma ütleks poliitika ja õiguse kohtumispunkti kohta, et varem vähemalt läänemaailmas oli kombeks ja Siim Kallas on seda ka kirjeldanud, et näiteks Ameerika Ühendriigid, kes on parasjagu hegemoonina toimetamas meie maailmas, otsis suuremat legitiimsust sedasorti operatsioonide puhul. Nagu Siim Kallas kirjeldas, et Ameerika president helistas Eesti peaministrile."

Michal kinnitas samas siiski, et toetab režiimivahetust nii Venezuelas kui Iraanis. "Lihtsalt nende operatsioonide läbiviimine peaks olema selline, et otsitakse laiemat kandepinda," rõhutas ta. "Nagu te mõistate, mina tingimata seda hukka mõistma ei lähe. Minu hinnangul, kui luuakse täiendavat julgeolekut sellega, et Putini sõprade ring tõmbub koomale, siis kas me peaksime selle üle kurvad olema? Ma arvan, et mitte. Aga veel kord: ideaalne olukord oleks ikkagi nii, kui selliste sammude astumisele eelneks või samaaegselt käiks ka suurema legitiimsuse otsimine ja nende protsesside koos mõtestamine."

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:43

Galerii: kunstiakadeemia tudengid andsid vanadele voodilinadele uue elu

18:40

Päevakaja (10.03.2026 18:00:00)

18:40

Omavalitsused peavad ise tagama ühendused Rail Balticu peatustega

18:35

Anna Gret Asi: Sloveenia vastu näidatud mängu võiksime nüüd kolm korda teha

18:00

Paindliku lastehoiu asemel on peredele tähtsad paindlikud töötingimused

18:00

Lastekirjanduse keskus valis välja paremad laste- ja noorteraamatud

18:00

Sunly andmekeskus hakkab tehisaru mudeleid treenima ja päringuid töötlema

17:53

Vehklemisliidu üldkoosolek presidendi umbusaldamiseks jäi ära

17:20

Ronja Talunik: #NooredTartustOnPimestatud

17:20

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust Uuendatud

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

08:02

Nafta hind kukkus järsult alla 100 dollari Uuendatud

15:23

Uued ID-kaardid põhjustavad suuri probleeme notarite töös Uuendatud

09.03

Kütuse hind tanklates tõusis taas Uuendatud

07:56

Sunly kavandab Läänemaale üle 1,7 miljardi eurost andmekeskust Uuendatud

09.03

Epsteini vangivalvur tegi enne kurjategija surma kahtlaseid sissemakseid

14:08

Venemaa valmistub seadustama oma välismaal asuvate kodanike kaitsmist relva jõul

09.03

Reisijuht: võib öelda, et Kuubal valitseb kleptokraatia

09.03

Pevkur Iraani uuest juhist: kui poeg pannakse pukki, on soov isa eest kätte maksta suur

14:38

Leht: Khargi saar võib olla võti Iraani alistamiseks ilma USA maavägedeta

09:25

Soome ja Rootsi vahelist elektrikaablit tabas rike

ilmateade

loe: sport

18:35

Anna Gret Asi: Sloveenia vastu näidatud mängu võiksime nüüd kolm korda teha

17:53

Vehklemisliidu üldkoosolek presidendi umbusaldamiseks jäi ära

17:20

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust Uuendatud

17:09

Estoloppeti suusatalve nautis 8500 suusasõpra

loe: kultuur

18:43

Galerii: kunstiakadeemia tudengid andsid vanadele voodilinadele uue elu

17:20

Ronja Talunik: #NooredTartustOnPimestatud

17:13

Riste Sofie Käär: üritan silmi imelike asjade osas lahti hoida

15:54

Lastekirjanduse keskus kuulutas välja 2025. aasta parimad laste- ja noorteraamatud

loe: eeter

13:49

Perega Dubais puhanud Viinalass: kogesin esimest korda elus sõjaohtu

12:25

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Kuulan kõne või kõnet?

12:06

Ekspert: tehisaru kaotab igas vallas pigem rutiinseid töökohti

12:03

Kokk: sibula pisarateta hakkimiseks on paar lihtsat nippi

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (10.03.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (10.03.2026 12:00:00)

12:00

Kohus: Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemisel ei arvestatud eestikeelse kogukonnaga

12:00

Tartu teeb tänavu teetöid enam kui 16 miljoni euro eest

12:00

Portugali uus president António José Seguro vannutati ametlikult ametisse

11:55

Trump: sõda Iraanis võib lõppeda, kuid USA võib ka kaugemale minna

09:30

Raadiouudised (10.03.2026 09:00:00)

09.03

Päevakaja (09.03.2026 18:00:00)

09.03

Koidula ja Luhamaa piiripunktide öine sulgemine ei ole vähendanud piiriületajate arvu

09.03

Õnnepalu uus romaan räägib argipäevast puukoolis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo