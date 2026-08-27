X!

Michal ja Tsahkna: ohuhinnang ei ole muutunud

Eesti
Kristen Michali ja Margus Tsahkna pressikonverents pärast sotside väljaviskamist valitsusest
Kristen Michali ja Margus Tsahkna pressikonverents pärast sotside väljaviskamist valitsusest Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Peaminister Kristen Michal (RE) ja välisminister Margus Tsahkna (E200) kinnitasid neljapäeval eraldi tehtud avaldustes, et Eesti ohuhinnang ei ole muutunud, vastates sellega hommikul levima hakanud kuuldustele, justkui oleks USA Luure Keskagentuuri (CIA) juhi Moskva-visiidi eesmärk olnud hoiatada Venemaad Balti riikide ründamise eest.

"Visiidist teadlikkus oli meil olemas ja ma saan aru, et hästi palju spekulatsioone saab sellest, keegi suudab isegi võib-olla filmi teha. Aga Eesti jaoks, Balti riikide jaoks, ohutase ei ole muutunud," rääkis Michal valitsuse pressikonverentsil.

"Venemaast lähtuvat ohtu ja võimalikke provokatsioone NATO vastu tuleb võtta tõsiselt ja seda liitlased ka teevad. Peame olema valvsad, kuid Eesti ohuhinnang ei ole muutunud," kinnitas ka Tsahkna pressiteate vahendusel.

Väljaande The Wall Street Journal ja Politico kirjutasid neljapäeval informeeritud allikatele viidates, et CIA direktor John Ratcliffe käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest ning konkreetselt eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. Vaatlejad on juhtinud tähelepanu, et tegemist oli haruldase visiidiga, kuna eelmine teadaolev CIA direktori visiit Venemaale toimus 2021. aasta novembris, kui agentuuri toonane juht William Burns hoiatas Vene režiimi juhti Vladimir Putinit Ukrainat ründamast, kuid see ei hoidnud ära Venemaa täiemahulist sissetungi, mis algas järgmise aasta 24. veebruaril.

"Venemaa Ukraina-vastase agressiooni vältel on Ameerika Ühendriikide ametiisikud regulaarselt Venemaa esindajatega kohtunud, seega ei tasu omistada CIA direktori visiidile murrangulist kaalu. Eesti on kõigi oma liitlastega, sealhulgas Ameerika Ühendriikidega, tihedas ühenduses, vahetame omavahel informatsiooni ja pingutame selle nimel, et Venemaa mõistaks NATO ühtsust ja kindlameelsust oma territooriumi kaitsmisel," rõhutas välisminister Tsahkna oma kommentaaris. "Eesti ja kogu NATO huvides on, et Venemaa ei teeks NATO kollektiivkaitse osas valearvestust. Mida selgemalt annavad liitlased Moskvale mõista, et NATO kollektiivkaitse püsib raudkindel, seda parem."

Ka peaminister Michal ütles, et erinevate riikide teenistused suhtlevad kindlasti omavahel. "Aga meie suhted partneriteenistustega, muuhulgas näiteks Ameerikas on väga head ja seda infot kindlasti partnerteenistused vahetavad, aga kindlasti mitte läbi avalikkuse."

Michali sõnul on Venemaa hinnang endiselt adekvaatne ja Moskvas saadakse õigesti aru, et NATO ja Euroopa riikide ründamisel jääksid nad kindlasti alla. "Nii et Eesti ohutase, Balti riikide ohutase ei ole muutunud," kordas ta.

Küll aga tuleb valvas olla Venemaa hübriidtegevuste suhtes, mis on Michali sõnul jätkuvalt ja püsivalt suur probleem ja oht.

"Seetõttu kindlasti tuleb kõigil Euroopa riikidel, sest need intsidendid ei toimu kuidagi tingimata Balti riikides, vaid kõigil Euroopa riikidel hoida siseturvalisuses valvsust ja olla ka valmis oma kaitsevõimet pidevalt tugevdama, sest kuni Venemaa ei muuda oma eesmärke, on ta püsiv ja akuutne oht kõigile NATO ja Euroopa Liidu riikidele. Aga Eesti ja Baltimaade ohuhinnang ei ole kuidagi praegusel hetkel muutunud, sellega võib arvestada," kordas peaminister.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

UUS HOOAEG

muusikaelamus

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:35

Venemaa korraldas Kiievile tunde kestnud õhurünnaku Uuendatud

14:35

Argo Ideon: koostöö Lätiga kui kerget sorti kohalik globalism

14:34

Ilves taunib anonüümsetel allikatel põhinevaid jutte Venemaa peatsest rünnakust

14:19

Neli EL-i riiki kutsuvad üles jätkama arutelu Venemaa külmutatud varade üle

14:18

Dmitri Kotjuhi Türil avanev fotonäitus pöörab objektiivi lavalt publiku poole

14:17

Adamson-Ericu stipendiumi pälvis Nele Kurvits

14:12

Rahandusministeerium prognoosib riigi rahandusele pingelist seisu

14:11

Sebastian Suppi sprintis end Belgias taas pjedestaalile

14:07

Raul Ennus ja Kaido Loor: kiirendame soodsate elamispindade loomist

14:07

Levira juhiks saab Tõnu Grünberg

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

06:24

USA meedia: CIA juht hoiatas Venemaad NATO ründamise eest

26.08

Arras: soovitaksin Kõlvartil põhiseadust lugeda

26.08

Suri muusik ja pikaaegne rahvusringhäälingu töötaja Tauno Pääslane

26.08

Tartu kooli seina varisemine toob linnale kaasa miljoneid eurosid lisakulu

26.08

Kultuurisaadet "OP" juhib sel sügisel saatejuhtide tandem

26.08

Arnold Sinisalu: salakohtumist USA ja Venemaa vahel pole korraldatud

26.08

Suri koomik Sten Erik Allikas

06:58

Valitsus peab valima, kas luua hooldekodukohti või käia puudega inimestega kohut

26.08

Doktoritöö: psühhedeelikumid aitavad ajul vanadest mustritest välja murda

26.08

Mesinik: järjest rohkem inimesi ütleb, et nemad enam mett ei söö

ilmateade

SPORT

14:11

Sebastian Suppi sprintis end Belgias taas pjedestaalile

13:37

Wawrinka lubati ikkagi USA lahtistele peale

13:04

Tamm teenis Taipeis ühe päevaga kolm võitu

12:32

Eesti Rahvuste krossi koondis sihib Prantsusmaal taas esikümmet

loe: kultuur

14:18

Dmitri Kotjuhi Türil avanev fotonäitus pöörab objektiivi lavalt publiku poole

14:17

Adamson-Ericu stipendiumi pälvis Nele Kurvits

12:59

Raamatupoe pidaja: inimesed tulevad raamatupoodi suhtlema ja muljetama

12:53

Kaisa Ling asutas uue produktsioonimaja House of Palagan

loe: eeter

13:03

Laevakokk: valgele kalale annab tummisust juurde riivitud külm maitsevõi

12:14

Õpilasesinduste esindaja: ei saa suunata noort kooli, kuhu ta ei taha minna

12:01

Pommikoer töötab mänguasja ja kiituse nimel

11:26

Lõngareivi korraldajad: käsitöö tegemine tantsimist ei sega

Raadiouudised

14:00

Ilves taunib Politicot: CIA juht ei käinud Moskvat hoiatamas Balti riikide ründamise eest

12:15

Raadiouudised (27.08.2026 12:00:00)

10:35

USA senaator Richard Blumenthal toetab Ukraina rünnakuid sügaval Venemaal asuvatele sihtmärkidele

10:30

Uimastite üledoosi tõttu sureb aina rohkem inimesi

10:20

Valitsus peab valima, kas luua hooldekodukohti või vaielda puudega inimestega kohtus

09:20

Raadiouudised (27.08.2026 09:00:00)

26.08

Päevakaja (26.08.2026 18:00:00)

26.08

Opositsioon eelarvest: hoidkem kokku riigi tegevuskulusid

26.08

Miina Härma gümnaasiumi remondi kulud ei mõjuta teiste koolide renoveerimist

26.08

Raadiouudised (26.08.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo