X!

Kaljulaid peab Michali MAGA-kriitikat veaks

Eesti
Raimond Kaljulaid saates
Raimond Kaljulaid saates "Otse uudistemajast". Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Peaminister Kristen Michali (Reformierakond) sõnad, et Eesti on küll Ameerika Ühendriikide liitlane, aga ei toeta USA presidendi Donald Trumpi propageeritavat MAGA-ideoloogiat, on viga, leiab riigikogu opositsiooni liige, sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid.

"Trumpile isiklikult ja tema juhitavale poliitilisele liikumisele sellisel viisil avalikult vastandumine Eesti peaministri poolt on välispoliitiline viga. Mitte lihtsalt viga, vaid suur viga," kirjutas riigikaitsekomisjoni liige Kaljulaid teisipäeva õhtul sotsiaalmeedias.

Michal ütles teisipäeval Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et ei nõustu USA konservatiivse liikumise Make America Great Again (Teeme Ameerika uuesti võimsaks, lüh. MAGA) seisukohtadega ning andis mõista, et neid edendavad Eestis praegused opositsioonierakonnad EKRE, Isamaa ja Keskerakond.

"Reformierakond on oma olemuselt läänelik, tugeva Euroopa, hea transatlantilise suhte poolt, aga seda MAGA-ideoloogiat me peame kindlasti eristama sellest – see kindlasti ei ole kandev ideoloogia siin Euroopas, Eestis," rõhutas Michal.

Kaljulaidi hinnangul on ka sellise seisukoha väljendamise ajastus märgiline: "Alles hiljuti toetas USA kongress Eestile julgeolekuabi andmist. Väga ebaõnnestunud hetk ehitada sisepoliitilist väärtuskonflikti USA-Eesti suhete teljele."

Kaljulaidi sõnul on iseenesestmõistetav, et Reformierakond neoliberaalse erakonnana ei samastu USA konservatiividega, kuid tema hinnangul ei ole ühtegi põhjust, miks Eesti peaminister peaks eraldi rõhutama, et tema isiklikult ning Eesti tervikuna on vastanduv sellele, mida USA konservatiivid peavad hetkel enda baasvalijale kõige olulisemateks väärtusteks ja hoiakuteks.

"Isik, kes on selles (peaministri - toim.) ametis, peab lähtuma riiklikest huvidest ja Eesti riiklikes huvides ei ole USA presidendi, asepresidendi, kaitseministri ning arvukate mõjukate ametiisikute maailmavaate halvustamine," rõhutas Kaljulaid. "Eesti välispoliitikas peaks olema elementaarne, et me ei võta teiste riikide sisepoliitikas pooli," rõhutas ta.

Kaljulaidi sõnul tuleb diplomaatias otsida liitlastega ühisosa ja ehitada sildu, mitte otsida "võimalusi teist poolt kuidagi alandada või solvata".

"Sisuliselt ütleb ju peaminister, et praeguse USA presidendi aetav poliitika on Reformierakonna jaoks küsitava väärtusega ning eemaletõukav. Miks peaks USA kõrge poliitiline juhtkond, kes esindab seda maailmavaadet, peale sellist arusaamatut retoorilist rünnakut suhtuma meisse edaspidi erilise mõistmisega?" küsis ta.

"Mida võidab Eesti sellest, et me valitsusjuhi tasemel nendele inimestele ütleme, et meie jaoks on USA president ja tema vaated valed? Kas te kujutaksite ette meie naaberriigi presidenti [Alexander] Stubbi sellisel viisil portselanipoodi tormamas ja sealseid vitriine pikali tõmbamas? Loomulikult mitte," jätkas ta.

"Loomulikult see avaldus polnud juhus. See on Reformierakonna strateegiline valik visata USA-Eesti kahepoolsed suhted prügikasti, et saada veidi feimi (tähelepanu - toim.) ja võtta punkt. Mis punkti nad sellest loodavad saada, jääb mulle siiralt mõistatuseks," lõpetas Kaljulaid.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

ta tuleb taas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:37

USA hoogustab sihtmärkide pommitamist Iraanis

09:32

Tottenham jäi Madridis teerulli alla, Liverpool kaotas Galatasarayle

09:20

Raadiouudised (11.03.2026 09:00:00)

09:17

Otse kell 11: riigikogu arutelu "Miks meil lapsi ei ole?"

09:00

TÄNA OTSE | Hiina ja Lõuna-Korea selgitavad välja kurlingu paralümpiavõitja

08:57

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:34

Rae Spordikool jõudis oodatult poolfinaali, edasi ka Viljandi Metall

08:27

USA-sse kerkib üle pika aja uus naftatöötlemistehas

08:18

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Aasta tegijad

08:11

"Poiss ja papa" valiti maailma silmapaistvamate lasteraamatute nimekirja

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

10.03

Uued ID-kaardid põhjustavad suuri probleeme notarite töös Uuendatud

10.03

Nafta hind kukkus järsult alla 100 dollari Uuendatud

10.03

Venemaa valmistub seadustama oma välismaal asuvate kodanike kaitsmist relva jõul

10.03

Leht: Khargi saar võib olla võti Iraani alistamiseks ilma USA maavägedeta

10.03

Marju Lauristin: eesti kultuuri kitsaskoht on keskealine mees

10.03

Sunly kavandab Läänemaale üle 1,7 miljardi eurost andmekeskust Uuendatud

05:54

Zelenski: Ukrainal on nüüd rohkem kaarte

10.03

Valitsus arutab neljapäeval aktsiisitõusude ärajätmist

10.03

Soome ja Rootsi vahelist elektrikaablit tabas rike

04:52

Lõuna-Korea 100 miljoni investeering on üksnes pakkumine

ilmateade

loe: sport

09:32

Tottenham jäi Madridis teerulli alla, Liverpool kaotas Galatasarayle

09:00

TÄNA OTSE | Hiina ja Lõuna-Korea selgitavad välja kurlingu paralümpiavõitja

08:34

Rae Spordikool jõudis oodatult poolfinaali, edasi ka Viljandi Metall

07:53

VIDEO | Adebayo viskas Miami võidumängus 83 punkti

loe: kultuur

08:18

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Aasta tegijad

08:11

"Poiss ja papa" valiti maailma silmapaistvamate lasteraamatute nimekirja

10.03

Uus kunstirühmitus Art!šokk avas Tallinnas esimese näituse

10.03

Galerii: kunstiakadeemia tudengid andsid vanadele voodilinadele uue elu

loe: eeter

08:18

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Aasta tegijad

10.03

Perega Dubais puhanud Viinalass: kogesin esimest korda elus sõjaohtu

10.03

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Kuulan kõne või kõnet?

10.03

Ekspert: tehisaru kaotab igas vallas pigem rutiinseid töökohti

Raadiouudised

10.03

Päevakaja (10.03.2026 18:00:00)

10.03

Lastekirjanduse keskus valis välja paremad laste- ja noorteraamatud

10.03

Sunly andmekeskus hakkab tehisaru mudeleid treenima ja päringuid töötlema

10.03

Paindliku lastehoiu asemel on peredele tähtsad paindlikud töötingimused

10.03

Raadiouudised (10.03.2026 15:00:00)

10.03

Raadiouudised (10.03.2026 12:00:00)

10.03

Portugali uus president António José Seguro vannutati ametlikult ametisse

10.03

Kohus: Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemisel ei arvestatud eestikeelse kogukonnaga

10.03

Tartu teeb tänavu teetöid enam kui 16 miljoni euro eest

10.03

Trump: sõda Iraanis võib lõppeda, kuid USA võib ka kaugemale minna

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo