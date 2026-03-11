Kaljulaid peab Michali MAGA-kriitikat veaks

Peaminister Kristen Michali (Reformierakond) sõnad, et Eesti on küll Ameerika Ühendriikide liitlane, aga ei toeta USA presidendi Donald Trumpi propageeritavat MAGA-ideoloogiat, on viga, leiab riigikogu opositsiooni liige, sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid.

"Trumpile isiklikult ja tema juhitavale poliitilisele liikumisele sellisel viisil avalikult vastandumine Eesti peaministri poolt on välispoliitiline viga. Mitte lihtsalt viga, vaid suur viga," kirjutas riigikaitsekomisjoni liige Kaljulaid teisipäeva õhtul sotsiaalmeedias.

Michal ütles teisipäeval Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et ei nõustu USA konservatiivse liikumise Make America Great Again (Teeme Ameerika uuesti võimsaks, lüh. MAGA) seisukohtadega ning andis mõista, et neid edendavad Eestis praegused opositsioonierakonnad EKRE, Isamaa ja Keskerakond.

"Reformierakond on oma olemuselt läänelik, tugeva Euroopa, hea transatlantilise suhte poolt, aga seda MAGA-ideoloogiat me peame kindlasti eristama sellest – see kindlasti ei ole kandev ideoloogia siin Euroopas, Eestis," rõhutas Michal.

Kaljulaidi hinnangul on ka sellise seisukoha väljendamise ajastus märgiline: "Alles hiljuti toetas USA kongress Eestile julgeolekuabi andmist. Väga ebaõnnestunud hetk ehitada sisepoliitilist väärtuskonflikti USA-Eesti suhete teljele."

Kaljulaidi sõnul on iseenesestmõistetav, et Reformierakond neoliberaalse erakonnana ei samastu USA konservatiividega, kuid tema hinnangul ei ole ühtegi põhjust, miks Eesti peaminister peaks eraldi rõhutama, et tema isiklikult ning Eesti tervikuna on vastanduv sellele, mida USA konservatiivid peavad hetkel enda baasvalijale kõige olulisemateks väärtusteks ja hoiakuteks.

"Isik, kes on selles (peaministri - toim.) ametis, peab lähtuma riiklikest huvidest ja Eesti riiklikes huvides ei ole USA presidendi, asepresidendi, kaitseministri ning arvukate mõjukate ametiisikute maailmavaate halvustamine," rõhutas Kaljulaid. "Eesti välispoliitikas peaks olema elementaarne, et me ei võta teiste riikide sisepoliitikas pooli," rõhutas ta.

Kaljulaidi sõnul tuleb diplomaatias otsida liitlastega ühisosa ja ehitada sildu, mitte otsida "võimalusi teist poolt kuidagi alandada või solvata".

"Sisuliselt ütleb ju peaminister, et praeguse USA presidendi aetav poliitika on Reformierakonna jaoks küsitava väärtusega ning eemaletõukav. Miks peaks USA kõrge poliitiline juhtkond, kes esindab seda maailmavaadet, peale sellist arusaamatut retoorilist rünnakut suhtuma meisse edaspidi erilise mõistmisega?" küsis ta.

"Mida võidab Eesti sellest, et me valitsusjuhi tasemel nendele inimestele ütleme, et meie jaoks on USA president ja tema vaated valed? Kas te kujutaksite ette meie naaberriigi presidenti [Alexander] Stubbi sellisel viisil portselanipoodi tormamas ja sealseid vitriine pikali tõmbamas? Loomulikult mitte," jätkas ta.

"Loomulikult see avaldus polnud juhus. See on Reformierakonna strateegiline valik visata USA-Eesti kahepoolsed suhted prügikasti, et saada veidi feimi (tähelepanu - toim.) ja võtta punkt. Mis punkti nad sellest loodavad saada, jääb mulle siiralt mõistatuseks," lõpetas Kaljulaid.