Riik tervitab plaanitava andmekeskuse suurt elektritarbimist

Majandus
Teisipäeval teatas Sunlyl, et kavandab Läänemaale andmekeskust. Kuna valmib tänavu suur hübriidpark, siis andmekeskus oleks seal toodetava energia tarbija. Kliimaministeeriumi sõnul on see riigi vaatest väga tervitatav.

Eesti elektrisüsteemi varustuskindust see ei mõjuta, sest keskust suurendatakse vastavalt vajadusele, ütles keskuse arendusjuht Kaarel Aus.

"Sunly huvi ongi leida meie toodangule tarbimine. See andmekeskus on planeeritud modulaarsena. Väga vähetõenäoline on, et keegi tuleb ja kohe selle maksimumvõimsuses soovib püsti panna. Kui me räägime sellistest 30 megavatistest moodulitest, siis selle püstipanekuga suudame me oma tootmisvõimsuste kasvuga sammu pidada," ütles Aus.

Eesti ostab praegu ligi 40 protsenti elektrit sisse, talvel tõstab juhitavate võimsuste puudumise elektrihinna kõrgele. Kuid vaatamata sellele ei peaks suure elektritarbija lisandumine tarbija elektrihindu kallimaks tegema ütles Baltic Energy Partnersi juht Marko Allikson.

"Selline üksikprojekt kindlasti mitte. Sellisel viisil, et ta ju eeldab seda, et seda tootmist tuleb juurde. Selliseid projekte arendatakse tavaliselt etappides. See, kui suur on liitumise suurus ja tegelikult ei ütle seda, kui suur saab olema seal tarbimise suurus, et selliste suurte tarbimisteni jõuda ilmselt läheb päris palju aega, et tegelikult see mõnes mõttes ju näeb pigem nagu näitab seda usku sellesse, et meil on ilmselt tulemas ka uusi tootmisvõimsusi, et hinnad võiksid olla konkurentsivõimelised," ütles Allikson.

Eestis on praegu üks väiksem andmekeskus. Kui Sunly kõik kuus andmekeskuse moodulit valmis teeb, oleks selle elektritarbimine viiekordne võrreldes tänase suurima elektritarbija Estonian Celliga.

Lisanduva 180 megavatise võimsusega saab Eesti elektri põhivõrk hakkama, ütles kliimaministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Rein Vaks.

"Suured energiatarbijad on väga oodatud - suur energiatarbija tähendab seda, et me suudame oma müügimahte suurendada. See on apetiitne kindlasti kõigile taastuvenergia arendajatele, elektrienergia müüjatele, rääkimata meie enda tarbijatest. Mida suuremad mahud meil elektrisüsteemi läbivad, seda suuremale osale saab neid elektrisüsteemi ülalhoidmise kulusid laiali määrida, mis omamoodi tähendab, et kui on rohkem tarbimistarbeid, siis on ka võrgutasu soodsam," selgitas Vaks.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

