Riigikontroll: euromiljonid Eestit inseneride nappusest ei päästa

Riigikontroll.
Riigikontroll. Autor/allikas: ERR
Haridusministeeriumi loodud Inseneriakadeemia kulutas 37 miljonit euroraha, et viia inseneeriaerialade lõpetajate arv vastavusse tööturu vajadusega. Riigikontrolli värske auditi hinnangul aga ei päästa euromiljonid Eestit inseneride nappusest, kui reaalainete baas põhikoolis jääb nõrgaks.

Eesti on inseneride kättesaadavuselt Euroopa riikide võrdluses viimasel kohal ja kuigi Inseneriakadeemia programmi suunas haridusministeerium 37 miljonit eurorahasid, ei pruugi suurinvesteering oodatud tulemust tagada.

"Kuigi riik praegu investeerib kutse- ja kõrgharidusse, siis vähem on tegeletud üldhariduses ja huvihariduses toimuvaga ja just seal on inseneride nappuse juurpõhjused peidus," ütles riigikontrolli auditijuht Rauno Vinni.

Vinni sõnul kaotavad paljud noored põhikoolis huvi reaalainete vastu ja inseneride järelkasvust rääkides on üks suuremaid väljakutseid see, kuidas teha noortele reaalained praktiliseks ja huvitavaks. Ühe murekohana toobki audit välja õpilaste kehvad matemaatika oskused, sest iga neljandal põhikooli lõpetajal puuduvad elementaarsed arusaamised matemaatikast. Ka on probleemiks reaalainete õpetajate erinev tase.

"Just see ebaühtlus Eesti erinevates piirkondades on kaasa toonud selle, et mõnes piirkonnas on need õpetajad olemas ja mõnes mitte ja see on ka riigi ja üks haridusministeeriumi ülesanne, et ka neid ebatasasusi tasandada ja ka õpetajatele tuge pakkuda, et nad suudaksid sellist huvitavamat reaalainete õpet pakkuda," lausus Vinni.

Haridusministeerium riigikontrolli kriitikaga ei nõustu ja asekantsleri Renno Veinthali sõnul on Inseneriakadeemia olnud igati asjakohane. Selle mõju on asekantsleri sõnul veel vara hinnata, kuid üht teist on juba ette näidata.

"Inseneeria valdkonna erialade atraktiivsus on märkimisväärselt tõusnud. Inseneeria valdkonda on üle aastate 40 protsenti õppureid juurde tulnud. Ka väljalangevus inseneri erialadelt on märkimisväärselt kahanenud 10 protsenti," ütles Veinthal.

Küll möönab haridusministeerium, et loodus- ja reaalainetes on õpetamise taset vaja koolides tõsta. Arenguseire keskuse eksperdi Eneli Kindsiko sõnul on üheks probleemiks liiga suured klassid.

"Teine asi, mida me ei taha tunnistada, aga mida toovad välja raportid välismaalt, on halva õpetaja efekt. Kas kõik õpetajad on piisavalt head? Igas ametis on ju inimesi, kes ei peaks selles ametis olema," küsis Kindsiko.

Kindsiko sõnul oleks igati mõistlik maksta reaalainete õpetajatele kõrgemat palka, et tekiks konkurents.

Inseneride liidu juhatuse liige Igor Krupenski sõnas, et inseneride järelkasvu tagamiseks oleks mõistlik minna üle ühtsele matemaatikale.

"Kui noor valib selle lihtsamat teed ehk kitsamat matemaatikat, siis ta pärast ei pruugi üldse pääseda tehnikaülikooli ja ei pruugi ka inseneri ametit õppida. Seega ma väga loodan, et see süsteem muudetakse," rääkis Krupenski.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Riigikontroll: euromiljonid Eestit inseneride nappusest ei päästa

15:05

Zelenski: Ukrainal on nüüd rohkem kaarte Uuendatud

14:40

Hormuzi väinas said kolm kaubalaeva mürskudega pihta

10.03

EOK otsustas, et Tõnis Sildaru ei saa treenerikutseta kandideerida aasta treeneriks

04:52

Lõuna-Korea 100 miljoni investeering on üksnes pakkumine

10.03

Leht: Khargi saar võib olla võti Iraani alistamiseks ilma USA maavägedeta

15:54

Moskvas kestavad juba kuuendat päeva sidehäired

07:26

WSJ: IEA soovib paisata turule ajaloo suurima koguse naftareserve

10.03

Uued ID-kaardid põhjustavad suuri probleeme notarite töös Uuendatud

10:32

Reformierakonna poliitik tegi ettepaneku langetada emade tulumaksu 3,7 protsenti

10.03

Venemaa valmistub seadustama oma välismaal asuvate kodanike kaitsmist relva jõul

21:40

Võit jättis Pärnu Transcomile teoreetilise šansi

21:13

Norra laskesuusategelane läbis eduka vähioperatsiooni

21:04

Mihkels lõpetas Itaalias kümne hulgas Uuendatud

20:41

Kolmeväravalise edu maha mänginud Narva Trans jõudis nelja hulka

21:57

Иран сообщил о нанесении самого мощного удара с начала войны Uuendatud

21:50

Эпицентр Uuendatud

21:46

Meremäe vabatahtlikud päästjad loodavad rajada kriisikindla päästekomando

21:45

1477-й день войны | Зеленский: Украина теперь имеет "карты", и "все это поняли" Uuendatud

20:15

Galerii: kuidas valmib "Aktuaalne kaamera"? Uuendatud

15:01

"Pealtnägija": päästeoperatsioon Lähis-Iita lõksu jäänute ja kriisigrupi silme läbi

14:47

Vaata enne tele-eetrit: AK erisaade heidab pilgu uudistesaate hingeellu

14:26

Galerii: uudistemaja 1. stuudios tähistati "Aktuaalse kaamera" 70. sünnipäeva

18:45

Päevakaja (11.03.2026 18:00:00)

18:15

Uudistesaade "Aktuaalne kaamera" tähistab 70. sünnipäeva

18:15

Riik toetab piiriäärseid kogukondi kriisideks valmistumisel

18:15

Tartu linn kaalub lasteaia kohatasu osas lisasoodustusi

18:15

Ülikoolid valmistuvad sisseastujate arvu kasvuks

17:25

Narvas laguneb praegune võimuliit

17:20

Rahanduskomisjon: aktsiisitõusude ärajätmist tuleb põhjalikult kaaluda

15:20

Raadiouudised (11.03.2026 15:00:00)

13:05

Lõuna-Korea ettevõtte plaanitav 100 miljoni suurune kaitseinvesteering Eestisse on esialgu vaid üks pakkumine neljast

13:00

Narva jalgpallihall avati treeninguteks ja võistlusteks, kuid pealtvaatajaid hoonesse ei lubata

