Riik otsib hankega neljale saarte parvlaevaliinile uut operaatorit
Regionaal- ja põllumajandusministeerium kuulutas välja rahvusvahelise riigihanke, et leida vedaja mandri ja Vormsi, mandri ja Kihnu, mandri ja Manilaiu ning Saaremaa ja Hiiumaa vahelistele parvlaevaliinidele.
Laevaliinidel Kihnu–Munalaid ja Manilaid–Munalaid lõpeb senine hankeleping tuleva aasta 30. septembril, Rohuküla–Sviby liinil tuleva aasta 14. oktoobril ja Sõru–Triigi liinil tuleva aasta 30. oktoobril. Praegu veab neil liinidel reisijaid AS Kihnu Veeteed.
Riigi eesmärk on leida üks vedaja kõigile neljale laevaliinile ning leping sõlmitaks viieks aastaks.
Ministeerium sõlmib lepingu parima pakkumise esitajaga, andes vedajale hankes võimaluse saada lisapunkte suurema autokohtade arvu, põhilaevadega samaväärse jääklassi ja kahekäilalise asenduslaeva ning praktikakoha pakkumise korral. Ühtlasi lisandub uude lepingusse nõue, et vedaja peab tagama asenduslaeva mitte 48, vaid 36 tunni jooksul, märkis regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas.
Reisijatele peab vedaja parvlaevade salongides tagama kiire internetiühenduse. Parvlaevadel hakkab toimuma ka piletikontroll, samuti saab laevapileteid osta vajadusel ka laeva pardal.
Pakkumisi riigihankel osalemiseks saab esitada 22. aprillini.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi