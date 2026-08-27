X!

Nelja väikesaarte parvlaevaliini hakkab teenindama uus vedaja

Eesti
Parvlaev Kihnu Virve
Parvlaev Kihnu Virve Autor/allikas: Kristi Raidla
Eesti

Regionaal- ja põllumajandusministeerium valis riigihankega viieks aastaks uue vedaja Vormsi, Kihnu ja Manilaiu ning mandri vahelistele parvlaevaliinidele, samuti Saaremaa ja Hiiumaa vahelisele parvlaevaliinile.

Uus leping mandri ja Kihnu vahelistel laevaliinidel kehtib 30. septembrini 2032, mandri ja Vormsi liinil 14. oktoobrini 2032 ning Saaremaa ja Hiiumaa vahelisel liinil 31. oktoobrini 2032. Riigihanke tulemusena tunnistati parimaks pakkujaks Tuule Liinid OÜ, mis seni on teenindanud Ruhnu–Munalaiu, Ruhnu–Pärnu ja Ruhnu–Roomassaare laevaliine.

Senine leping Kihnu Veeteed AS-iga laevaliinidel Kihnu–Munalaid ja Manilaid–Munalaid lõppeb tuleva aasta 30. septembril, Rohuküla–Sviby liinil tuleva aasta 14. oktoobril ja Sõru–Triigi liinil tuleva aasta 30. oktoobril, pärast mida alustab liinide teenindamist uus vedaja.

Pakkumiste hindamisel arvestati lisaks hinnale ka asenduslaeva omadusi ja muid kvaliteedikriteeriume. Tuule Liinide pakkumus sai maksimaalsed punktid muu hulgas asenduslaeva mahutavuse, jääklassi ja tasustatud praktikakoha eest.

Tuule Liinide pakkumise aastane kogumaksumus jäi kõigi liinide puhul praegusega samasse suurusjärku ja moodustab ilma käibemaksuta 7,4 miljonit eurot, teatas ministeerium.

"Väikesaarte parvlaevaliinidel tagavad ühendused riigilaevad. Peamine, mis uue lepinguga muutub, on see, et riigilaevade uus asenduslaev on ilmastikukindlam ehk võimeline sõitma ka jääga ja tagab seega paremini väikesaarte ühenduste toimimise," ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas.

Võrreldes praeguse asenduslaevaga Reet mahutab uus asenduslaev seitse sõiduautot rohkem ehk kokku 27. See on ligilähedale riigilaevade Kihnu Virve, Ormsö ja Soela mahutavusele, mis võtavad peale kuni 32 sõiduautot, lisas ta.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

bändisärgipäev

muusikaelamus

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

16:13

Richard Karelson võitis Poolas kuldmedali

15:53

Ansambel Hortus Musicus alustab 55. hooaega Charpentier' ooperiga

15:51

Eesti neljapaat sai MM-i C-finaalis kolmanda koha

15:47

Aparaaditehase festival avab uksed kunstnike stuudiotesse ja sulgeb Kastani tänava autoliiklusele

15:40

ETV alustab sügishooaega värske energiaga

15:35

Auveres avati 380 miljonit eurot maksma läinud põlevkiviõlitehas

15:35

WSJ: Venemaa ja Ukraina õhusõda on jõudnud uude etappi

15:35

Malefestivali korraldaja: maletajate pere on kirju nagu issanda loomaaed

15:28

Seeder: Madisele toetusallkirja andmata jätmine oli teadlik valik

15:25

Raadiouudised (27.08.2026 15:00:00)

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

06:24

USA meedia: CIA juht hoiatas Venemaad NATO ründamise eest

26.08

Suri muusik ja pikaaegne rahvusringhäälingu töötaja Tauno Pääslane

26.08

Arras: soovitaksin Kõlvartil põhiseadust lugeda

26.08

Tartu kooli seina varisemine toob linnale kaasa miljoneid eurosid lisakulu

14:35

Venemaa korraldas Kiievile tunde kestnud õhurünnaku Uuendatud

06:58

Valitsus peab valima, kas luua hooldekodukohti või käia puudega inimestega kohut

26.08

Kultuurisaadet "OP" juhib sel sügisel saatejuhtide tandem

11:53

Nepali mudavoolus võis kadunuks jääda ka kaks eestlast

26.08

Suri koomik Sten Erik Allikas

26.08

Mesinik: järjest rohkem inimesi ütleb, et nemad enam mett ei söö

ilmateade

SPORT

16:13

Richard Karelson võitis Poolas kuldmedali

15:51

Eesti neljapaat sai MM-i C-finaalis kolmanda koha

15:20

Eesti võrkpallikoondis peab kolm kontrollkohtumist Rumeeniaga

14:43

Prantsusmaa meedia: Jacquelin jääb ka järgmiseks aastaks sadulasse

loe: kultuur

15:53

Ansambel Hortus Musicus alustab 55. hooaega Charpentier' ooperiga

15:47

Aparaaditehase festival avab uksed kunstnike stuudiotesse ja sulgeb Kastani tänava autoliiklusele

15:21

Draamateater lõpetas Oliver Reimanniga lepingu

15:13

Helmut Jänes: Kumu Dokumentaali filmi valides on põhilline, et film oleks hea

loe: eeter

15:40

ETV alustab sügishooaega värske energiaga

15:35

Malefestivali korraldaja: maletajate pere on kirju nagu issanda loomaaed

15:13

Helmut Jänes: Kumu Dokumentaali filmi valides on põhilline, et film oleks hea

15:12

Tuulikki Bartosik: Eestis öeldi mulle, et naine lavale ei saa

Raadiouudised

14:00

Ilves taunib Politicot: CIA juht ei käinud Moskvat hoiatamas Balti riikide ründamise eest

12:15

Raadiouudised (27.08.2026 12:00:00)

10:35

USA senaator Richard Blumenthal toetab Ukraina rünnakuid sügaval Venemaal asuvatele sihtmärkidele

10:30

Uimastite üledoosi tõttu sureb aina rohkem inimesi

10:20

Valitsus peab valima, kas luua hooldekodukohti või vaielda puudega inimestega kohtus

09:20

Raadiouudised (27.08.2026 09:00:00)

26.08

Päevakaja (26.08.2026 18:00:00)

26.08

Opositsioon eelarvest: hoidkem kokku riigi tegevuskulusid

26.08

Miina Härma gümnaasiumi remondi kulud ei mõjuta teiste koolide renoveerimist

26.08

Raadiouudised (26.08.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo