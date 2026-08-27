Nelja väikesaarte parvlaevaliini hakkab teenindama uus vedaja

Regionaal- ja põllumajandusministeerium valis riigihankega viieks aastaks uue vedaja Vormsi, Kihnu ja Manilaiu ning mandri vahelistele parvlaevaliinidele, samuti Saaremaa ja Hiiumaa vahelisele parvlaevaliinile.

Uus leping mandri ja Kihnu vahelistel laevaliinidel kehtib 30. septembrini 2032, mandri ja Vormsi liinil 14. oktoobrini 2032 ning Saaremaa ja Hiiumaa vahelisel liinil 31. oktoobrini 2032. Riigihanke tulemusena tunnistati parimaks pakkujaks Tuule Liinid OÜ, mis seni on teenindanud Ruhnu–Munalaiu, Ruhnu–Pärnu ja Ruhnu–Roomassaare laevaliine.

Senine leping Kihnu Veeteed AS-iga laevaliinidel Kihnu–Munalaid ja Manilaid–Munalaid lõppeb tuleva aasta 30. septembril, Rohuküla–Sviby liinil tuleva aasta 14. oktoobril ja Sõru–Triigi liinil tuleva aasta 30. oktoobril, pärast mida alustab liinide teenindamist uus vedaja.

Pakkumiste hindamisel arvestati lisaks hinnale ka asenduslaeva omadusi ja muid kvaliteedikriteeriume. Tuule Liinide pakkumus sai maksimaalsed punktid muu hulgas asenduslaeva mahutavuse, jääklassi ja tasustatud praktikakoha eest.

Tuule Liinide pakkumise aastane kogumaksumus jäi kõigi liinide puhul praegusega samasse suurusjärku ja moodustab ilma käibemaksuta 7,4 miljonit eurot, teatas ministeerium.

"Väikesaarte parvlaevaliinidel tagavad ühendused riigilaevad. Peamine, mis uue lepinguga muutub, on see, et riigilaevade uus asenduslaev on ilmastikukindlam ehk võimeline sõitma ka jääga ja tagab seega paremini väikesaarte ühenduste toimimise," ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas.

Võrreldes praeguse asenduslaevaga Reet mahutab uus asenduslaev seitse sõiduautot rohkem ehk kokku 27. See on ligilähedale riigilaevade Kihnu Virve, Ormsö ja Soela mahutavusele, mis võtavad peale kuni 32 sõiduautot, lisas ta.