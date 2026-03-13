Parlamendierakonnad on emade tulumaksu langetuse suhtes eri meelt

Riigikogu erakonnad on Reformierakonna poliitiku Henri Arrase ettepaneku suhtes langetada emade tulumaksu 3,7 protsenti erinevatel seisukohtadel. Ka Reformierakonna fraktsioon ei ole seda arutanud ja leiab, et see on pigem eesseisvate valimiste teema.

Reformierakonna Tallinna piirkonna aseesimees Henri Arras käis kolmapäeval välja ettepaneku langetada emade tulumaksu 3,7 protsenti iga lapse kohta.

Arras kirjutas, et kuna laste saamise majanduslik risk ei ole ühiskonnas võrdselt jaotunud, siis ettepanek on see ebaõiglus kõrvaldada ja langetada naistel iga lapse pealt tulumaksu 3,7 protsenti lapse sünnihetkest alates.

Reformierakond: see on lihtsalt uitmõte

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Õnne Pillak nimetas Arrase ettepanekut uitmõtteks, millele tuleks küsida mandaati riigikogu valimistel.

"Me ei ole seda fraktsioonis arutanud, et see ongi tema uitmõte. Mina langetaksin kõigil veel tulumaksu, ma arvan. Aga need on kõik arutelud, mis seisavad ees. Seda lihtsalt hoo pealt öelda ei ole võimalik, peab vaatama ka millised on majandusprognoosid ja kulude-tulude tasakaal, peame vaatama seda suuremat pilti," ütles Pillak.

"Ma arvan, et see isegi ei ole fraktsiooni arutelu, pigem erakond ju teeb ka enda valimisprogrammi. Ma arvan, et nende peatükkide sees, mis meil on erinevad programmi osad - see on see arutelu. Praegu koalitsioonilepingus meil ei ole niisuguseid asju," lausus Pillak.

"Nii ettevõtjad kui ka inimesed ootavad seda, et meil on maksurahu. Et oleks stabiilsus, kindlus, mitte see, et me hakkame siin veel hoogtöö korras midagi muutma. Sellistele asjadele tuleb küsida mandaat ikkagi valimistel. Aga kas see läheb valimisprogrammi, seda tuleb meil nende programmi töörühmade sees arutada," lisas Pillak veel.

EKRE: Reformierakond kopeerib meie poliitikat

EKRE esimees Martin Helme ütles kolmapäeval saates "Otse uudistemajast", et Arrase ettepanek on EKRE-lt kaaperdatud.

"Terve hulga meie programmilisi seisukohti on enda omadeks võtnud Isamaa, tervet hulka kopeerib Keskerakond. Ja nüüd ma näen, et isegi Reformierakond kopeerib meie poliitikat – me oleme rääkinud kolmed valimised sellest, et selle jaoks, et sündimust toetada, peame tegema tulumaksusoodustuse lastega peredele, et iga lapse pealt saad viieprotsendise tulumaksulangetuse," rääkis Helme.

Helme ütles, et sellises olukorras on neil vaja valijat veenda, et nemad kui originaal on alati paremad kui koopiad. Reformierakonna poliitiku emade tulumaksulangetuse idee kohta märkis Helme, et see on hea näide originaali paremuse kohta.

"See on hea näide, et koopia on kehvem kui originaal. Meie räägime, et mõlemad vanemad, ka isad, sest Eestis on siiski väga levinud see, et mees on põhiline tulutooja perekonnas, peaksid selle tulumaksusoodustuse saama. Teiseks, see (soodustus) peab olema suurem," ütles Helme.

SDE: see on ebavõrdsuse süvendamise projekt

Sotsiaaldemokraat Reili Rand ütles, et "emade tulumaks" on Reformierakonna järjekordne ebavõrdsuse süvendamise projekt.

"Sotsiaaldemokraatide hinnangul tuleb väärtustada iga last ja iga lapsevanemat, tõstes lastetoetust, parandades kodu kättesaadavust ning tagades tasuta huvihariduse ja koolitoidu pakkumine, mitte tekitades soopõhist maksuerandit," lausus Rand.

Sotsiaaldemokraadid leiavad tema sõnul, et Reformierakonna liikme välja käidud idee emadele tulumaksu langetada on varjatud maksukingitus taaskord paremal järjel olevatele peredele, sest madalat palka saav ema tulumaksulangetusest suurt ei võida.

"Emade toetamise sildi all süvendab Reformierakond kahjuks taaskord ebavõrdsust. Väljakäidud idee ei suuda kuidagi parandada madalapalgaliste emade ja üksikemade olukorda, kel on elukallidust arvestades olukord kõige raskem - kolmandik üksikemadest elab statistikaameti andmetel suhtelises vaesuses," kommenteeris Rand.

Ranna sõnul on Reformierakond sini-must-valge nime all alustanud populistlikku reitingitõusu kampaaniat, pakkudes nüüd välja maksuerandeid, millele nad seni nii järjekindlalt vastu on seisnud.

Keskerakond: Arrase ettepanek väärib arutelu

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni juht Lauri Laats ütles, et Keskerakond on riigikogus korduvalt teinud ettepanekuid, et Eesti perepoliitika muutuks terviklikumaks ja toetaks reaalselt sündimuse kasvu. "Oleme muu hulgas teinud ettepaneku luua valitsuseülene töörühm, mille ülesanne oleks kaardistada Eesti demograafiline olukord, analüüsida sündimuse languse põhjuseid ning töötada välja konkreetne tegevuskava iibe languse pidurdamiseks," ütles ta.

Ta märkis, et samuti on erakond esitanud rea maksumeetmeid perede toetamiseks: abikaasade ühisdeklaratsiooni võimaluse taastamise ja lastega seotud maksusoodustuste jagamise, täiendava maksuvaba tulu taastamise lastega peredele iga lapse kohta alates esimesest lapsest, maksusoodustuste laiendamise laste ja pereliikmete koolituskuludele ning kodulaenu intresside mahaarvamise võimaluse taastamise.

"Lisaks oleme teinud ettepaneku tõsta sünnitoetus 1000 euroni iga sündinud lapse kohta, suurendada toetusi mitmike sünni korral ning tõsta lapsendamistoetus samuti 1000 euroni, et paremini katta lapse perre tulekuga seotud kulusid," lisas Laats.

Keskerakonna fraktsioon peab Laatsi sõnul oluliseks, et perepoliitika aitaks päriselt kaasa sündimuse kasvule ja perede toimetulekule. "Seetõttu väärib arutelu ka ettepanek vähendada emade tulumaksu. Lisaks on Keskerakond valmis pidama debatti ka teemal, kas selline maksusoodustus peaks kehtima ainult emadele või laiemalt lastevanematele tervikuna. Kuulates aga riigikogu koridorides toimuvaid arutelusid, ei paista praegu koalitsiooni saadikutel olevat valmisolekut selle ideega edasi minna," sõnas Laats.

Isamaa: sellest saaksid rohkem kasu kõrgemapalgalised

Isamaa fraktsiooni liige Lea Danilson-Järg ütles, et selline ettepanek ei arvesta asjaolu, et kõrgharidusega ja kõrgema sissetulekuga vanemad saavad keskmiselt isegi sagedamini lapsi kui madalapalgalised.

"Sündimust aitaks suurendada seega mitte jõukama ühiskonna osa, vaid keskmise ja madalama sissetulekuga osa tõhusam toetamine. Maksuvabastus annab aga seda suurema toetuse, mida suurem on palk ning väikese sissetuleku korral on kasu mikroskoopiline," sõnas Danilson-Järg.

"Universaalsed toetusmeetmed, nagu meil on lastetoetus või lasterikka pere toetus, jõuavad kõigini ühes samas summas ja seetõttu aitavad pigem rohkem neid, kelle sissetulekud on väiksemad ja loovad neile võimalusi, kellel võimalusi on vähem. Selline maksude kaudu lähenemine ei ole võib-olla kõige otstarbekam," rääkis Danilson-Järg.

"Aga iseenesest on väga tervitatav, et ka Reformierakonnas on inimesi, kes mõtlevad aktiivselt sellele, et kuidas peresid paremini toetada ja kuidas sündimust soodustada," ütles ta veel.

Irja Lutsar: see on läbi mõtlemata

Koos Reformierakonnaga koalitsiooni kuuluva Eesti 200 riigikogu fraktsiooni liige Irja Lutsar ütles, et fraktsioon ei ole seda arutanud ja seega ei saa ta ka fraktsiooni seisukohta avaldada, ent talle endale tundub see olevat läbimõtlemata seisukoht.

"Enamus Eesti naisi on ju emad (ka need, kellel on täiskasvanud lapsed, jäävad emaks ikkagi) ja seega 3,7-protsendiline tulumaksu langus puudutab enam kui poolt töötavast elanikkonnast. Samas need, kes on otsustanud lastega kodus olla, mingit soodustust ei saa ja võivad seega tunda, et neid koheldakse ebavõrdselt. Saan aru, et ettepanek tehti sündimuse suurendamise eesmärgil, aga kas see ettepanek seda eesmärki ikka täidab," lausus Lutsar.