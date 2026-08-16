Galerii: Henri Arras valiti Reformierakonna Tallinna piirkonna esimeheks

Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogu kinnitas pühapäeval piirkonna uueks esimeheks Henri Arrase, kes kogus sisevalimistel 76 protsenti häältest.

Arras on Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees ning senine Tallinna piirkonna aseesimees. Ta võtab piirkonna juhtimise üle Maris Laurilt.

"Meil Tallinna Reformierakonnas on põhjust olla positiivselt rahulolematud. Sest rahulolematus on jõud. Me tahame ellu viia oma poliitikat, mis seab esikohale perekonna ja mille ülesanne on luua keskkond, kus igal inimesel on parimad võimalikud tingimused oma vabaduse ja loovuse teostamiseks. Peame julgelt seisma selle eest, millesse usume ise ja millesse usuvad meie valijad," ütles uus Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Arras.

Senine piirkonna esimees Maris Lauri ütles, et Tallinna organisatsioon annab juhtimisvastutuse üle paranenud seisus võrreldes aasta taguse ajaga ning uuel esimehel on tugev meeskond, kellega edasi minna.

"Kui meeskond lähtub ühistest väärtustest, on igatpidi lihtsam poliitilisi eesmärke saavutada ning valijate tahet esindada," sõnas Lauri.

Üldkogu avas kell 11.30 peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal, kes rääkis Eesti sise- ja välispoliitilisest olukorrast.

Seejärel toimus poliitikatund, kus osalesid Maris Lauri, Henri Arras ja Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak.

Arutelu keskendus Tallinna poliitilisele olukorrale, presidendivalimistele, riigikogu valimistele ning erakonna edasistele plaanidele Tallinnas.