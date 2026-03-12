X!

Keskmine pension tõuseb aprillist 5,3 protsenti 860 eurole

Eakad Stroomi rannas.
Eakad Stroomi rannas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Valitsus kinnitas selle aasta aprillist pensionide indekseerimise, millega keskmine vanaduspension tõuseb 5,3 protsenti ehk 43 euro võrra 860 eurole kuus.

Riik arvutab pensionid igal kevadel ümber, et hoida pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Statistikaameti andmetel tõusid 2025. aastal hinnad 4,8 protsenti ja keskmine vanaduspension suureneb üle viie protsendi ehk veidi kiiremini kui hinnatõus.

Pensionide indekseerimine puudutab umbes 328 000 pensionäri.

Vanaduspensioniealistele kehtib uuel aastal endiselt maksuvaba tulu 776 eurot kuus ehk 9312 eurot aastas. Seda rakendab sotsiaalkindlustusamet automaatselt pensioni maksmisel. Kui vanaduspension on alla selle summa ja inimene töötab, siis on õigus esitada tööandjale kirjalik avaldus maksuvaba tulu kasutamata osa arvestamiseks töötasule või muule tulule.

Rahvapensioni suurus on pärast indekseerimist 414,1 eurot.

Kehtestatavat pensioniindeksit kasutatakse ka töötukassa töövõimetoetuse päevamäära indekseerimiseks, samuti indekseeritakse kahjuhüvitist tööõnnetuse ja kutsehaiguse korral.

Töövõimetoetuse päevamäär on 1. aprillist 22,89 eurot ja osalise töövõime korral on toetuse suuruseks 57 protsenti kehtivast päevamäärast, keskmiselt 391,42 eurot kuus ning puuduva töövõime korral 100 protsenti kehtivast päevamäärast, keskmiselt 686,7 eurot kuus.

Iga kalendriaasta 1. aprillil indekseeritakse riiklikke pensione indeksiga, mille väärtus sõltub 20 protsendi ulatuses tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsendi ulatuses sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel valitsuse määrusena, sest indeksi kehtestamine puudutab mitme ministeeriumi valitsemisala.  

