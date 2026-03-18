Rein Sikk: ettevaatust, pensionärid, tasuta bussisõit võib lõppeda trahviga

Rein Sikk vaatleb Vikerraadio päevakommentaaris pensionäridele mõeldud soodustusi ja seda, kui keeruline on nende kohta infot leida.

Olen asjatundja pensionäridele soodustuste asjus, tegelesin teemaga Maalehe tarvis kuu aega. Vahetasin sadakond kirja. Kogusin arvutisse andmeid vähemalt 1500 seenioride soodustuse kohta. See on kenake andmebaas, mida eri soodustuse pakkujad eri paigus eri seenioridele pakuvad. Ikka vallad, linnad, poed, apteegid, transport, sport, kultuur ja nii edasi. Aga, aga... siin on mitu aga.

Nimelt puudub seenioride soodustuste sajus igasugune süsteem. Kõik on segi kui puder ja kapsad. Seenior peab arvestama peavaluga, kui püüab üles leida talle sobivad soodustused. Tuula seintel ja plakatites, vallavalitsuse teadetes, vallalehes, otsi netiavarustest, poodide brošüüridest, bussi- ja rongipeatustest. Kõik nagu hooliksid eakatest, aga eakateni info viimine on kindlasti kitsaskoht.

Et kus vallas on saun miinus 70 protsenti, kus külas sport poole hinnaga? Kus on teater miinus kolmandik? Kus on tasuta loeng? Kus ning mis nädalapäeval on odavamad ravimid, millal odavam söök? Aga taidlus? Uskumatu segadus.

Ja sellest võrsubki soovitus sotsiaalministeeriumile, kus samuti soodustuste süvariigist suurt aimu pole. Auväärt ametnikud, kui te seenioridest hoolite, siis lükake käima sarnane veebisait nagu "Kultuurikava". Näiteks nimega "Soodustused eakatele". Sinna saaks siis iga soodustuse pakkuja oma pakutu kirja panna. Ja iga huviline endale tarvilikku soodukat otsida.

"On arutlenud, et äkki võiks valla- või linnavalitsus igale uuele pensionärile kinkida väikese brošüüri."

Aga ega siis eakad internetis ela. Nii mõnigi seenior on vastuseks mu Maalehes ilmunud soodustuste uuringule näidanud näpuga kohaliku omavalitsuse peale. On arutlenud, et äkki võiks valla- või linnavalitsus igale uuele pensionärile kinkida väikese brošüüri. Sellise, kus kõik kohalikud soodustused kirjas. Hei, vallavanemad, kas kuulete? Pange asi käima, saate kõvasti kiita.

Olukord läheb absurdseks ka. Üldiselt saavad inimesed vanuses 63+ maakonnaliinidel tasuta sõita. Aga nüüd tähelepanu ja hoiatus bussisõitjaile! Kui maakonnabussiga tasuta sõitja peaks Rakveres, Tartus või Pärnus linnaliini bussi astuma ja tasuta edasi sõitma siis saab ta trahvi. Appi!

Täpsustan. Rakvere sissekirjutusega Rakvere pensionär saab Rakveres tasuta sõita. Kui tal aga peaks olema naabervalla, näiteks Kadrina, sissekirjutus, siis on trahv tulekul. Sama kehtib Tartus. Ja hoia alt, Nõo kandi pensionär, kui ihkad Tartu linna bussis tasuta sõita. Trahv on soolas. Pärnus sama süsteem. Ainult Tallinna linn lubab tasuta sõita kõigil Eesti Vabariigi elanikel, kel vanust 65 või enam.

No millest siis maakonnalinnade kurjus maakonna elanike vastu, tundsin huvi. Linnade pressiesindajad vastasid, et kuna linn maksab tasuta sõidud vedajatele kinni, siis lubataksegi tasuta bussi ainult oma linna pensionärid, kuid mitte võõrad. Saan aru: kes maksab, see tellib ka muusika. Aga miskit on siin hoolivuse ja võrdse kohtlemise koha pealt ikka mäda küll. Kas mõni linn on pankrotti läinud selle pärast, et maakonna pensionär on linnaliini bussis tasuta sõitnud? Mõttekoht.

Õnneks ei pea pensionärid tasuta sõidu õiguse tõestamiseks kaasas kandma sissekirjutusega majaraamatut. Piisab spetsiaalsest ühistranspordikaardist. Selle hankimiseks on igas paigas oma kord. Lääne-Virumaal tuleb sõita Rakverre. Järvamaal ja Viljandis saab selle bussijuhi käest osta. Tartus peab kaardi järele marssima raekotta. Huvitav, kas saaks veel keerulisemalt?

Lihtsamat saab küll. Näiteks rongifirma Elroni süsteem on selge. Soodustuse saab iga 65+ isik, kui tal on kaasas on mõni isikut tõendav dokument. Vahet pole kas pass, ID-kaart või juhiluba. Asi tahe.

Soodustused on head, vabadus soodustusi pakkuda on ka hea. Aga segadus siiski halb.

