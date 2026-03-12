Iisrael ähvardab vallutada Liibanoni, et takistada Hezbollah' tegevust

USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu on süvendanud sõjategevust Liibanonis. Iisraeli kaitseminister ähvardas Liibanoni territooriumi üle võtta, kui Hezbollah' rünnakud jätkuvad. Liibanon loodab, et USA ja Euroopa Liit aitavad olukorda lahendada.

Liibanoni äärmusrühmitus Hezbollah ja Iraan korraldasid möödunud ööl ühise rünnaku Iisraeli vastu. Iisrael vastas õhurünnakutega Beirutis ja Lõuna-Liibanonis ning teatas, et tappis Hezbollah' raketiüksuse operatsioonide ülema.

Kaitseminister Israel Katz andis reede päeval armeele korralduse uuteks rünnakuteks Beirutile. Üsna kohe tabasid Iisraeli õhurünnakud hooneid Beiruti kesklinnas, valitsuse peakorterist vähem kui kilomeetri kaugusel.

"Hoiatasin Liibanoni presidenti, et kui Liibanoni valitsus ei tea, kuidas territooriumi kontrollida ja takistada Hezbollahil põhjapoolseid kogukondi ähvardamast ja Iisraeli pihta tulistamast, siis me vallutame territooriumi ja teeme seda ise," ütles Katz.

"Me oleme eskalatsiooni vastu. Me ei taha sõda, me tahame rahu. Me tahame, et meie lapsed elaksid selles riigis ja kindlustaksid oma tuleviku selles riigis, et nad saaksid siin elada," lausus Beiruti elanik Elie Issa.

Liibanoni president on kutsunud üles pidama Iisraeliga otsekõnelusi, et üha tuure koguv konflikt lõpetada. Iisraeli huvi läbirääkimisteks on väike ega pea Liibanoni valitsuse juttu veenvaks.

"Me kohtume praegu hetkel, mil Liibanon on lõksus sõjas, kus ta ei valinud Iisraeli ja Hezbollah vahel. Iisraeli, kes ei austa sõjaseadusi ja jätkab rünnakuid Liibanoni vastu, ning Hezbollah' vahel, kelle sõjalist ja julgeolekualast tegevust on ministrite nõukogu ebaseaduslikuks pidanud," sõnas Liibanoni saadik ÜRO-s Ahmad Arafa.

"Kui Hezbollah likvideeritakse, siis kus on tõendid? Kus on operatsioonid nende raketiplatvormide vastu? Kus on nende relvade konfiskeerimine? Kus on teie sõjavägi? Kes kontrollib Liibanoni - Liibanoni valitsus või Hezbollah? Kes tegutseb Teherani ajatollade nimel?" ütles Iisraeli saadik ÜRO-s Danny Danon.

Liibanoni valitsus on palunud sekkuda nii USA kui Euroopa juhtidel, kuna Liibanoni armee on liiga nõrk, et sundida Hezbollah'd relvi loovutama.

Prantsusmaa, kellel on Liibanoniga tihedad poliitilised sidemed, hoiatas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahut uue sissetungi eest Liibanoni.