Iraagis sai droonirünnakus surma üks ja haavata veel mitu Prantsuse sõdurit

Prantsusmaa armee teatas neljapäeva õhtul, et kuus Prantsuse sõdurit, kes pakkusid piirkonnas terrorismivastast väljaõpet, said droonirünnakus haavata, hiljem teatati ühe sõjaväelase hukkumisest.

Prantsusmaal on Erbili piirkonnas sadu sõdureid osana laiemast rahvusvahelisest koalitsioonist, et võidelda piirkonnas islamistliku terroriorganisatsiooni Islamiriik (Daesh) võitlejatega.

Prantsuse president Emmanuel Macron mõistis rünnaku hukka, öeldes sotsiaalmeedias tehtud postituses, et ülemveebel Arnaud Frion suri Prantsusmaa eest ja lisas, et mitu Prantsuse sõdurit on rünnakus vigastada saanud.

"See rünnak meie vägede vastu, kes on alates 2015. aastast võidelnud Daeshiga, on vastuvõetamatu," ütles ta. "Nende (Prantsuse sõdurite) kohalolek Iraagis on rangelt terrorismivastase võitluse raamistikus. Sõda Iraanis ei saa selliseid rünnakuid õigustada."

L'adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d'armes, je veux dire toute l'affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

Praegu pole veel selge, kes drooni välja lasi.

Iraagi šiiitide võitlejad on sel nädalal suurendanud drooni- ja raketirünnakuid USA vastu Iraagis, teatasid kolm Iraagi julgeolekuallikat ja kaks rühmitustele lähedast allikat.

Erbili kuberner Omed Koshnaw ütles avalduses, et droonirünnak toimus Makhmouri piirkonnas.

Rünnak Prantsuse üksuse vastu toimus vaid mõni tund pärast seda, kui samas piirkonnas sattus tule alla ka Itaalia baas.

Itaalia kaitseministeeriumi teatel oli öine õhurünnak, mis tabas Itaalia sõjaväebaasi Iraagi Kurdistanis, tahtlik, sihtmärgiks NATO personali majutav rajatis.

Prantsusmaa lubas esmaspäeval saata Vahemerele, Punasele merele ja potentsiaalselt ka Hormuzi väina kümmekond sõjalaeva, sealhulgas oma lennukikandjate rünnakugrupi, osana kaitsetoetusest liitlastele, keda Lähis-Ida konflikt ohustab.