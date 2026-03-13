X!

Iraagis sai droonirünnakus surma üks ja haavata veel mitu Prantsuse sõdurit

Välismaa
Prantsuse president Emmanuel Macron oma riigi sõdureid tervitamas.
Prantsuse president Emmanuel Macron oma riigi sõdureid tervitamas. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / PHILIPPE MAGONI
Välismaa

Iraagi põhjaosas Erbilis toimunud droonirünnakus hukkus üks ja sai haavata veel mitu Prantsuse sõjaväelast.

Prantsusmaa armee teatas neljapäeva õhtul, et kuus Prantsuse sõdurit, kes pakkusid piirkonnas terrorismivastast väljaõpet, said droonirünnakus haavata, hiljem teatati ühe sõjaväelase hukkumisest.

Prantsusmaal on Erbili piirkonnas sadu sõdureid osana laiemast rahvusvahelisest koalitsioonist, et võidelda piirkonnas islamistliku terroriorganisatsiooni Islamiriik (Daesh) võitlejatega.

Prantsuse president Emmanuel Macron mõistis rünnaku hukka, öeldes sotsiaalmeedias tehtud postituses, et ülemveebel Arnaud Frion suri Prantsusmaa eest ja lisas, et mitu Prantsuse sõdurit on rünnakus vigastada saanud.

"See rünnak meie vägede vastu, kes on alates 2015. aastast võidelnud Daeshiga, on vastuvõetamatu," ütles ta. "Nende (Prantsuse sõdurite) kohalolek Iraagis on rangelt terrorismivastase võitluse raamistikus. Sõda Iraanis ei saa selliseid rünnakuid õigustada."

Praegu pole veel selge, kes drooni välja lasi.

Iraagi šiiitide võitlejad on sel nädalal suurendanud drooni- ja raketirünnakuid USA vastu Iraagis, teatasid kolm Iraagi julgeolekuallikat ja kaks rühmitustele lähedast allikat.

Erbili kuberner Omed Koshnaw ütles avalduses, et droonirünnak toimus Makhmouri piirkonnas.

Rünnak Prantsuse üksuse vastu toimus vaid mõni tund pärast seda, kui samas piirkonnas sattus tule alla ka Itaalia baas.

Itaalia kaitseministeeriumi teatel oli öine õhurünnak, mis tabas Itaalia sõjaväebaasi Iraagi Kurdistanis, tahtlik, sihtmärgiks NATO personali majutav rajatis.

Prantsusmaa lubas esmaspäeval saata Vahemerele, Punasele merele ja potentsiaalselt ka Hormuzi väina kümmekond sõjalaeva, sealhulgas oma lennukikandjate rünnakugrupi, osana kaitsetoetusest liitlastele, keda Lähis-Ida konflikt ohustab.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

ta tuleb taas

kodune mk-etapp

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:41

Iraagis sai droonirünnakus surma üks ja haavata veel mitu Prantsuse sõdurit

08:39

Kristo Viiding: raske on siis, kui sulle ei meeldi seda tööd teha

08:39

Tallinn tahab kergliiklustunnelite ehituseks rongid seisma panna

08:38

Pajur alustas velotuuri Horvaatias 12. kohaga

08:37

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:22

Osa püsiva tervisemurega inimestest pääseb töövõime hindamise kohustusest

08:05

Berit Kaschan: tihti püüame pähe õpitud unistusi

08:05

Veesaar tegi suure kaksikduubli, aga North Carolina kaotas

08:01

Otse kell 12: ülevaade olukorrast Ukraina sõja rinnetel

07:50

Soome kaitsepolitsei peab laste koduõpet julgeolekuriskiks

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

12.03

Suri Miss Estonia pikaaegne eestvedaja Valeri Kirss

12.03

PPA: mobiilsete kaamerate tähistamise soov põhineb emotsioonil

12.03

Suri režissöör Peeter Simm

12.03

Khamenei: Hormuzi väin jääb suletuks Uuendatud

12.03

Merz: Saksamaal ei ole tuumaenergia juurde tagasipöördumine võimalik

12.03

Hanah Lahe: ilmselt tõlgendab Martin Helme USA suursaadiku öeldut valesti

12.03

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse Uuendatud

11.03

Keeleviktoriin: kui hästi tunned eesti keele kujundlikke väljendeid?

12.03

Sõja 1478. päev: Ukraina ründas okupeeritud aladel Venemaa naftahoidlaid ja õhutõrjesüsteeme Uuendatud

11.03

Sõja 1477. päev: Zelenski sõnul on Ukrainal nüüd rohkem kaarte

ilmateade

loe: sport

08:38

Pajur alustas velotuuri Horvaatias 12. kohaga

08:05

Veesaar tegi suure kaksikduubli, aga North Carolina kaotas

12.03

TV 10: Adeele Lehismets tahab ema rahvusrekordi üle joosta

12.03

Vaatamata kevadistele ilmadele on suusatajad endiselt radadel

loe: kultuur

08:39

Kristo Viiding: raske on siis, kui sulle ei meeldi seda tööd teha

08:05

Berit Kaschan: tihti püüame pähe õpitud unistusi

12.03

Rein Oja: otsustamatus on hullem kui halb otsus

12.03

Rahvusraamatukogus avati ülevaatenäitus raamatute kujundamise arengust

loe: eeter

12.03

Psühholoog: keskendunud söömine parandab vaimset heaolu

12.03

Vikerraadio e-etteütlus toimub reedel kell 10.25

12.03

Tuhandete inimeste tikitud piltvaip valmis veretilkadest hoolimata

12.03

Õigekirjagurmaani keelesäuts. Jutumärkide kuju

Raadiouudised

12.03

Valitsus otsustas maiks plaanitud aktsiisitõusud ära jätta

12.03

Energiahinnad ähvardavad vallandada Euroopas uue inflatsioonilaine

12.03

Päevakaja (12.03.2026 18:00:00)

12.03

Pärnu lennujaama käitamisest huvitub Soome ettevõte

12.03

Iisrael valmistub laiendama sõjalisi operatsioone Liibanonis

12.03

Raadiouudised (12.03.2026 15:00:00)

12.03

Kohus kuulutas välja aktsiaseltsi E-Piim Tootmine pankroti

12.03

Küsitlus: Ungari peamine opositsioonierakond hoiab valimiste eel edumaad

12.03

Mullu kasutas hambaravihüvitist rohkem kui 400 000 inimest

12.03

Reede tuleb sajuta

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo