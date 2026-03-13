Orpo sõnul ei lubaks Soome tuumarelvi rahuajal oma pinnale

Soome peaminister Petteri Orpo ütles, et valitsus valmistab koos presidendiga ette deklaratsiooni selle kohta, et rahuajal tuumarelvi Soome territooriumile ei lubataks.

Säte plaanitakse lisada välis- ja julgeolekupoliitilisse aruandesse. Valitsus esitab uuendatud aruande parlamendile arutamiseks pärast lihavõtteid.

"Selle lisamine parlamendi seisukohana välis- ja julgeolekupoliitilisse aruandesse on tugev poliitiline kohustus," ütles Orpo väljaandele Helsingin Sanomatele (HS).

Orpo märkis, et ühist deklaratsiooni saab tõlgendada vastutulekuna opositsioonile, kes on kritiseerinud valitsuse kavatsust tühistada praegused tuumarelvapiiranguid.

Orpo sõnul ei kavatse valitsus siiski oma ettepanekust taganeda. Valitsuse hinnangul on piirangute tühistamise eesmärk võimaldada tuumarelvade transiiti läbi Soome sõjaolukorras.

"Me tahame täies mahus osaleda NATO tuumaheidutuses," ütles Orpo.

Opositsioon on muu hulgas kritiseerinud seda, et kavandatud tuumarelvauuendusi valmistati ette ilma parlamentaarse protsessita.

Orpo kaitseb tehtud kriitikast hoolimata endiselt otsust. Peaministri sõnul otsustas riigi juhtkond tegevussuuna ühiselt. Ta põhjendas seda HS-ile, öeldes, et tuumarelvad on "väga tundlik teema".