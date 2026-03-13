Suurbritannia hoogustab tuumaenergia arendamist

Ühendkuningriik teatas reedel plaanist kiirendada tuumaenergia arendamist, et saavutada oma netoheite nulltase ja energiajulgeoleku eesmärgid, kuna riik sõltub suuresti maagaasist.

Suurbritannia on pärast Ukraina sõja algust energiajulgeoleku nimel taas keskendunud tuumaenergia toetamisele, seistes silmitsi ka vananevate elektrijaamade pargiga.

Eelmise kuu lõpus Lähis-Idas puhkenud sõda on seejärel kergitanud nafta ja gaasi hindu, andes valitsuse püüdlustele tuumaenergiat laiendada uut hoogu.

"Nagu praegune Lähis-Ida konflikt näitab, peame ebastabiilsetelt fossiilkütuste turgudelt vabanemiseks vajaliku puhta energia rajamisel liikuma kaugemale ja kiiremini," ütles energiaminister Ed Miliband oma avalduses.

Reformid, mis peaksid valmima 2027. aasta lõpuks, on suunatud regulatsioonide lihtsustamisele, sealhulgas teatud keskkonnamõju hindamiste ümberkorraldamisele.

Sõltumatu tuumaenergia töörühm leidis, et praegune tuumaenergiaalane regulatsioon on liiga keeruline ja bürokraatlik.

"Plaani tuumaks on liikumine arukama reguleerimise suunas, mis on proportsionaalne, keskendunud tegelikule riskile, põhineb tõenditel ning on loodud looduse ja elurikkuse tõhusaks kaitsmiseks," teatas leiboristide valitsus oma avalduses.

Tuumaenergia kasutamine fossiilkütuste alternatiivina on aga vastuoluline, kuna paljud keskkonnarühmitused hoiatavad ohutusriskide ja tuumajäätmete ladustamise eest.

Suurbritannias on ühed Euroopa kõrgeimad energiahinnad, mis on suures osas tingitud riigi sõltuvusest maagaasist.