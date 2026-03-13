X!

Rootsi kahtlustab kuritegelikku ühendust Iraani kriitikute tapmises

Välismaa
Politseiautod Oslos asuva USA saatkonna juures
Politseiautod Oslos asuva USA saatkonna juures Autor/allikas: SCANPIX/AFP/JAVAD PARSA
Välismaa

Rootsi rahvusringhäälingu SVT teatel kahtlustavad võimud kuritegelikku ühendust Iraani režiimi kriitikute mõrvade tellimises.

SVT teatel uurivad võimud kuritegeliku organisatsiooni Foxtrot tegevust. Uurimise taustaks on USA ja Iisraeli rünnak Iraani vastu. Rootsi kaitsepolitsei (Säpo) teatas, et on teadlik Iraani režiimi vastastele kujutatavast ohust, vahendas Yle. 

SVT andmetel on Rootsi võimud saanud informatsiooni, mis viitab sellele, et hiljutine rünnak USA saatkonnale Oslos oli seotud Foxtroti kuritegeliku ühendusega. Lisaks uuritakse Foxtroti vägivaldseid tegevusi ka Stockholmis ja Göteborgi piirkonnas. SVT andmetel telliti mõrvad siderakenduse Signal kaudu. 

Foxtroti rühmitus sai oma nime Kurdi rebaseks hüütava Rawa Majidi järgi. Rootsi politsei kahtlustab, et sama rühmitus on korraldanud riigis plahvatusi. SVT teatas juba eelmisel suvel, et Iraan avaldab Majidile survet, et ta korraldaks rünnakuid Rootsis asuvate Iisraeli ja USA sihtmärkide vastu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

Samal teemal

kodune mk-etapp

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:55

Tallinn tahab kergliiklustunnelite ehituseks rongid seisma panna

15:50

Keskerakond asub üleeuroopalist erakonda valima

15:45

Kaju: Venemaal ei jätku õhutõrjet kõigi strateegiliste objektide kaitsmiseks

15:45

Solbergi lõhkenud rehv segab Keenias kaarte, Virves oma klassi esimene Uuendatud

15:45

VAATA OTSE | Mitu eestlannat Otepääl jälitusse pääseb? Uuendatud

15:45

Esimene intervjuu. Kes on looga "Sydames" edetabelid vallutanud 35maffia?

15:39

Madison: Keskerakond peaks Euroopa Parlamendis liituma ECR-iga

15:31

Nädalavahetusel selguvad saalijalgpalli karikavõistluste võitja

15:25

Raadiouudised (13.03.2026 15:00:00)

15:25

Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu Uuendatud

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

14:24

Ukraina relvajõud hävitasid Donbassis suure hulga Vene sõjatehnikat Uuendatud

09:55

Pärtel-Peeter Pere lahkus Reformierakonnast Uuendatud

12.03

Suri Miss Estonia pikaaegne eestvedaja Valeri Kirss

12.03

Khamenei: Hormuzi väin jääb suletuks Uuendatud

12.03

Hanah Lahe: ilmselt tõlgendab Martin Helme USA suursaadiku öeldut valesti

12.03

Suri režissöör Peeter Simm

13:11

USA andis ajutise loa Vene nafta ostuks Uuendatud

12.03

PPA: mobiilsete kaamerate tähistamise soov põhineb emotsioonil

11.03

Keeleviktoriin: kui hästi tunned eesti keele kujundlikke väljendeid?

12.03

Otepää sprindis võidutses Lägreid, Siimer ja Kehva pääsesid jälitusse Uuendatud

ilmateade

loe: sport

15:45

Solbergi lõhkenud rehv segab Keenias kaarte, Virves oma klassi esimene Uuendatud

15:45

VAATA OTSE | Mitu eestlannat Otepääl jälitusse pääseb? Uuendatud

15:31

Nädalavahetusel selguvad saalijalgpalli karikavõistluste võitja

15:25

Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu Uuendatud

loe: kultuur

15:45

Esimene intervjuu. Kes on looga "Sydames" edetabelid vallutanud 35maffia?

15:14

Aastaid arenduses olnud Eesti VR-mängu "Bootstrap Island" täisversioon jõudis müügile

13:07

"Plekktrummi" külaline on Maria Faust

13:02

Otseülekanne tulemas: kultuurkapitali kirjanduspreemiate tseremoonia

loe: eeter

14:18

Vikerraadio e-etteütlusele esitati 8451 etteütlust

14:07

Linnar Looris: isegi mehed ei jää enam teatris balletti vaadates magama

11:57

Vaata Vikerraadio e-etteütluse korrektset teksti

11:10

Siigur: köögiviljaroa loomine on kokale keerulisem kui liharoa tegemine

Raadiouudised

12:40

Jõhvi vald ei näe Toila kooli kohtuotsuse edasikaebamisel suurt mõtet

12:35

Soome kaitsepolitsei peab laste koduõpet julgeolekuriskiks

12:30

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 16 kraadini

12:20

Raadiouudised (13.03.2026 12:00:00)

09:50

Maaülikool tutvustab Tartumaa gümnaasiumiõpilastele inseneeriat

09:45

Lufthansa pilootide streik tühistas ka Tallinnast väljuvad lennud

09:40

Ilm püsib sajuta

09:30

Raadiouudised (13.03.2026 09:00:00)

12.03

Energiahinnad ähvardavad vallandada Euroopas uue inflatsioonilaine

12.03

Päevakaja (12.03.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo