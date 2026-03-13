Rootsi kahtlustab kuritegelikku ühendust Iraani kriitikute tapmises

SVT teatel uurivad võimud kuritegeliku organisatsiooni Foxtrot tegevust. Uurimise taustaks on USA ja Iisraeli rünnak Iraani vastu. Rootsi kaitsepolitsei (Säpo) teatas, et on teadlik Iraani režiimi vastastele kujutatavast ohust, vahendas Yle.

SVT andmetel on Rootsi võimud saanud informatsiooni, mis viitab sellele, et hiljutine rünnak USA saatkonnale Oslos oli seotud Foxtroti kuritegeliku ühendusega. Lisaks uuritakse Foxtroti vägivaldseid tegevusi ka Stockholmis ja Göteborgi piirkonnas. SVT andmetel telliti mõrvad siderakenduse Signal kaudu.

Foxtroti rühmitus sai oma nime Kurdi rebaseks hüütava Rawa Majidi järgi. Rootsi politsei kahtlustab, et sama rühmitus on korraldanud riigis plahvatusi. SVT teatas juba eelmisel suvel, et Iraan avaldab Majidile survet, et ta korraldaks rünnakuid Rootsis asuvate Iisraeli ja USA sihtmärkide vastu.