WSJ: Iraan tabas Saudi Araabia õhuväebaasis viit USA tankurlennukit

Lennukid said kahjustada ja neid remonditakse, teatas WSJ, lisades, et rünnakutes keegi surma ei saanud, vahendas Reuters.

USA keskväejuhatus keeldus kommentaaride andmisest.

Reedel teatas USA sõjavägi, et neljapäeval kukkus Lääne-Iraagis alla USA õhujõudude tankurlennuk KC-135 Stratotanker, hukkus kuus USA sõjaväelast, lisades, et intsident ei olnud põhjustatud vaenlase tulest ega kogemata omade tule alla jäämisest.

Laupäeval rünnati Bagdadis asuvat USA saatkonda pärast seda, kui rünnakutes tapeti pealinnas kaks Iraani toetatud võimsa rühmituse liiget, teatasid julgeolekuallikad.

Laupäeva hommikul vahetult pärast plahvatuste heli kerkis USA diplomaatilise esinduse kohale musta suitsu pilv, ütles AFP ajakirjanik.

Kaks julgeolekuametnikku ütlesid AFP-le, et rünnakus sai pihta saatkonna kompleks, kuid selle täpne põhjus ei ole selge. Ühe julgeolekuallika sõnul tabas saatkonda droon, teise sõnul kukkus diplomaatilisele kompleksile arvatavasti rakett.

USA saatkond ei vastanud kohe AFP kommentaaripalvele juhtunu kohta.

Tegemist on teise korraga, kui USA saatkonda on Bagdadis pärast sõja algust rünnatud.