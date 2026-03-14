EKRE volikogu keskendus riigikogu valimistele

Eesti
EKRE volikogu. Autor/allikas: EKRE
Eesti

EKRE volikogu võttis vastu poliitilise avalduse, millest teatab, et riigikogu valimistele minnes lubab erakond pöörata majanduse kasvule, kaitsta rahvusriiki ja teha radikaalne muutus migratsioonipoliitikas.

"Eelolev aasta saab olema poliitilise võitluse aasta. Vastamisi on kaks teed: üks tee tähendab jätkuvat maksutõusude, majandusliku allakäigu, massilise sisserände ja rahvuslike huvide hülgamise poliitikat. Teise tee toob EKRE! Me toome rahvusliku uhkuse ja enesekindluse; majanduse õitsengu ning inimeste ostujõu kasvu; tugeva Eesti riigi, kus eestlased tahavad tööd teha, pere luua ning vanaduspõlve veeta," seisab EKRE avalduses.

EKRE volikogu avalduse järgi suudab Eestis poliitilist kurssi muuta ainult EKRE.

Valimistele vastu minnes toob erakond välja kolm valdkonda - majandus, rahvusriik ja migratsioon.

"EKRE teab, et palgad hakkavad inflatsioonist kiiremini kasvama, kui kasvab majandus. Selleks tuleb elektri hind otsustavalt alla tuua. Põlevkivijaamad tuleb uuesti täistuuridel käima panna, et elektrit oleks turul üle nõudluse, see lööb hinna alla. CO2 maks tuleb lõpetada! Riiklikke makse ja lõive põlevkivielektri tootmisel tuleb vähendada või need üldse kaotada. Samuti peame otsustavalt vähendama võrgu- ja liitumistasusid. Lõpetada tuleb ka subsiidiumide maksmine tuulikutele ja päikeseparkidele. Nii saame tööstuse tagasituleku,  konkurentsivõimelise ekspordi, kõrgepalgalised töökohad ning korralikud maksutulud," seisis avalduses.

Erakond märkis, et otsustavalt tuleb kaitsta eestlust ja Eestit kui rahvusriiki ja seista Eesti suveräänsuse taastamise eest.

"Rahvusriik eeldab aga rahvast! Tänase sündimuse jätkudes on kahe põlvkonna ehk poole sajandi pärast eestlasi vähem kui pool miljonit. See tähendab meie lõppu riigi ja rahvana. Kogu ühiskond peab seadma pere loomise ning laste kasvatamise keskseks eesmärgiks nii rahaliselt kui kultuuriliselt. Peame tingimata muutma noortele peredele oma kodu saamise lihtsamaks ja odavamaks, peame toetama rahaga laste kasvatamist, peame tagama kodulähedase kooli ja lasteaia, taskukohase huviringi," märgib EKRE.

EKRE volikogu taotleb ka radikaalset muutust migratsioonipoliitikas.

"Kordame: ainus sisseränne, mida Eesti vajab, on eestlaste tagasiränne! Praegune valitsus toob riiki piiramatus koguses odavtööjõudu eelkõige venekeelsetest piirkondadest endise Nõukogude Liidu aladelt. Valitsuse plaan korraga venestab jõuliselt Eestit ja teeb meie töötajad vaesemaks. See poliitika tuleb pöörata täpselt vastupidiseks," seisab avalduses.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

kodune mk-etapp

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo