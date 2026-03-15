Politico: Ungari noortele valijatele teeb vanemate Orbani-lembus muret

Ungari peaministri Viktor Orbani poliitiline domineerimine on esimest korda 16 aasta jooksul tõsise küsimärgi all. Samal ajal kui tema valitseva partei Fidesz kantsides toetavad eakamad valijad teda endiselt kindlalt, kurdavad nooremad, et nende sugulased on peaministri lummuses, kirjutab Politico.

Kasutades ära valijate pahameelt rekordilise inflatsiooni, majandusliku madalseisu ja lokkava korruptsiooni üle, on opositsioonijuht Péter Magyar muutnud oma kunagise väikese tsentristliku Tisza partei tugevaks anti-Orbani blokiks, mis juhib nüüd üleriigilisi toetusküsitlusi.

Magyari lubadused ehitada moodne ja euroopalik Ungari kõnetavad eriti noori, kuid põrkuvad vanema põlvkonna vastuseisule.

Nooremad valijad muretsevad, et see põlvkondlik lõhe võib osutuda otsustavaks teguriks riigi kõige kaalukamatel valimistel pärast kommunismi langemist.

Kirde-Ungari linn Nyíregyháza, kus üle poole elanikkonnast on vanemad kui 50-aastased, on selle ilmekas näide. Pikka aega on Ukraina piirist vaid 70 kilomeetri kaugusel olev linn olnud Fideszi kants.

Mõned linnas elavad Tisza valijad kurtsid oma Orbanit toetavate vanemate üle. Üks neist oli 27-aastane näitleja ja endine Fideszi valija Benji.

"Ma hoian pöialt Tiszale ja loodan muutustele. Riik liigub kultuuriliselt ja majanduslikult vales suunas," ütles Benji väljaandele Politicole, paludes sotsiaalmeedia trollide hirmus perekonnanime mitte avaldada.

"Minu ema hääletab aga sõja tõttu Orbani poolt. Ja tema sõbrad samuti," tõdes ta.

Benji sõnul toimib Orbani täpselt sihitud kampaania, mis rõhutab naaberriigis Ukrainas toimuvasse sõtta kiskumise ohte ja maalib Magyarist pildi kui Brüsseli käsilasest, Nyíregyháza eakate peal kui nõidus. Oluline on ka argument, et riik vajab poliitilist stabiilsust ja Orban on neil ohtlikel aegadel kõige kindlam juht.

Põlvkondade vaheline lõhe ei valmista Magyarile peavalu ainult Nyíregyházas. Tisza seisab silmitsi sarnase probleemiga ka teistes Ida- ja Lõuna-Ungari linnades, kuna Fideszi traditsioonilisest südamikust on toimunud pidev noorte väljavool Budapesti või välismaale.

See noorte lahkumine on aastate jooksul Fideszi piirkondlikku domineerimist vaid tugevdanud. Kui Tisza soovib pikaaegset Ungari liidrit võimult tõugata, peab erakond võitma vähemalt osa nendest linnadest.

Arvestades Orbani eeliseid võimulolijana, kontrolli riikliku meedia üle ja tema äripartnerite käes olevat ajakirjandust, on Tiszal šanss vaid siis, kui suudetakse murendada valitsuspartei traditsioonilist häältesaaki.

Nyíregyháza eakam elanikkond on küll napisõnaline, kuid 70-aastane osalise ajaga krediidinõustaja Katalin rääkis meeleldi Politicoga. Kunagine ustav Fideszi valija püüab nüüd veenda oma eakaaslasi Tisza poole hoidma, kuigi ta tunnistab, et kodulinnas on see raske, eriti sõjateema tõttu.

"Üritan veenda kõiki, keda saan, opositsiooni poolt hääletama. Kahjuks on mu tutvusringkonnas endiselt Fideszi valijaid. Ma ei suuda uskuda, et nad ei näe, mida see saast korda saadab," ütles ta.

Linnas on näha Fideszi plakateid, mis kujutavad Magyari kahepalgelisena – pool tema näost on asendatud Euroopa Liidu lipuga. Teistel plakatitel on kõrvuti Magyari, Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski portreed, vihjates, et nad on kõik üks ja seesama.

"Kui ma räägin emaga poliitikast, on tunne, et talle on tehtud ajupesu. Üritan teda suunata asju küsimärgi alla seadma, et ta näeks uudiste taha. Ema on 64-aastane, aga tema ja ta sõbrad hääletavad ikka Fideszi poolt," kurtis Benji.

IT-sektoris töötav Tibor kogeb sama oma vanaemaga. "Ta on suur valitsuspartei fänn. Üks mu sugulane töötab Fideszi heaks, nii et loomulikult valivad nad Orbani," selgitas ta.

"Mul pole õrna aimugi, miks keegi Fideszi poolt hääletaks. Tundub, et nad on lihtsalt vanad ja klammerdunud riigitelevisiooni külge," sõnas Tibor.

Kui Ungaris toimusid 2022. aastal parlamendivalimised, olid opositsiooni lootused samuti kõrged, kuid tulemus oli vastupidine – Fidesz saavutas suurima häältesaagi, mis on ühelgi parteil pärast 1989. aastat õnnestunud saada.

"Me saavutasime nii suure võidu, et seda on näha kuu peale ja Brüsselisse kohe kindlasti," hooples toona võidukas Orban.

Szabolcs-Szatmár-Beregi piirkonnas, mille keskus on Nyíregyháza, purustas Fidesz opositsiooni 61-protsendilise häältesaagiga, mis oli seitse protsenti kõrgem partei üleriigilisest tulemusest.

Tisza on aga veendunud, et seekord läheb teisiti, osalt seetõttu, et nende peakandidaat on kohalik täht László Gajdos. Ungarlased annavad valimistel kaks häält – ühe üleriigilisele nimekirjale ja teise oma ringkonna kandidaadile. Parlamendi 199 kohast täidetakse 106 ringkondade võitjatega. Nyíregyháza loomaaia populaarne direktor Gajdos kandideerib mõlemas nimekirjas.

Isegi Fideszi-meelsed vaatlejad, nagu Nezopont Instituudi direktor Agoston Samuel Mraz, eeldavad, et Tisza saab nimekirja alusel rohkem kohti, kuna opositsiooni valijad on koondunud linnadesse.

"Nimekirja alusel saab Fidesz hinnanguliselt umbes 40 kohta," ütles ta väljaandele Politico. Kuid tõeline võitlus käib ringkondades ja seal jääb Fidesz tema hinnangul peale.

Tisza on eri arvamusel. Üks partei kandidaatidest Nyíregyházas, Péter Lajos Szakács, on võidus kindel.

"Võidame Nyíregyházas ülekaalukalt. Gajdos teeb ajaloolise tulemuse. Mina olen praegu vastasega viigis, kuid teeme kõvasti tööd, et saata ta pensionile lastelastega aega veetma," lausus ta enesekindlalt.

Kohalikud opositsiooni toetajad, kellega Politico rääkis, polnud siiski nii veendunud, et võimuvõitlus on läbi. "Ma ei julgeks prognoose teha," hoiatas Benji. Enamik neist uskus siiski, et tulemus tuleb tasavägine ja Fidesz ei saavuta tõenäoliselt enam sellist ülekaalu nagu 2022. aastal.

Lõpuks sõltub ringkondades väljaspool Budapesti palju sellest, kas Fidesz suudab oma toetajad uuesti mobiliseerida. Varem on partei olnud selles väga efektiivne, kuid oktoobris lekkinud videos parteitöötajate "sõdalaste koolituselt" oli näha Orbanit pahandamas andmebaaside kehva seisukorra üle.

76-aastane kaupluseomanik Julia ütles, et ennustamine võib olla viga. Erinevalt paljudest eakaaslastest usub ta, et Ungari vajab hädasti muutust. "Ma ei taha öelda, kelle poolt hääletan. Minu peamine kriteerium on, et mu lapsed ja lapselapsed saaksid siia jääda ja siin elatist teenida. Ma ei usu, et see juhtub ilma muutusteta," sõnas ta.

Senikaua aga, kuni poliitilised pinged on laes, kannatab tema äri. Viidates tühjale tänavale Nyíregyháza kesklinnas, sõnas ta: "Kõik on nii vaikne. Me tunneme seda teravalt. Inimesed säästavad raha, sest kardavad, mida tulevik toob."