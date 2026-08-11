Ungari parlament valis presidendiks endise ülemkohtu juhi András Baka

Baka valiti peamiselt tseremoniaalsesse ametisse võimuloleva paremtsentristliku erakonna Tisza häältega, kuna opositsioonilise Fideszi partei liikmed hääletusel ei osalenud.

Reuters märgib, et Baka valimise näol on tegu sümboolse sammuga peaminister Péter Magyari püüdluses lammutada endise valitsusjuhi Viktor Orbáni võimukantse.

Ametivande andmise järel peetud kõnes kritiseeris Baka eelmist valitsust, öeldes, et Orbáni valitsemisajal "kaaperdas riigi üks erakond", võimuharud ei olnud lahus ning puudus toimiv kontrolli ja tasakaalu süsteem.

Samas tõdes uus president, et Ungarile uue tuleviku rajamine "nõuab nii õiglust kui ka vaoshoitust". Ta rõhutas, et presidendi ülesanne on esindada erinevate vaadetega kodanikke.

"Üht me kindlasti teha ei tohi – me ei saa rajada uut Ungarit kättemaksule," sõnas Baka.

Aprillikuine Magyari valimisvõit tegi lõpu Orbáni 16 aastat kestnud valitsemisajale. Magyar on lubanud taastada demokraatlikud normid ja kutsunud Orbáni erakonna määratud või valitud võtmeametnikke tagasi astuma.

Endise presidendi Tamás Sulyoki ametist kõrvaldamine oli Magyari üks peamisi eesmärke, kuna ta nimetas Sulyokit Orbáni nukuks. Eelmisel kuul allkirjastas Sulyok Tisza vastuvõetud põhiseaduse muudatuse, mis lõpetas tema enda ametiaja.

Selle muudatuse kohaselt on uus president ametis kuni uue põhiseaduse jõustumiseni või maksimaalselt viis aastat.

Opositsioonilise Fideszi parlamendiliikmed ei osalenud hääletusel, kuna teatasid varem päeval tehtud avalduses, et Tisza lõpetas Sulyoki ametiaja meelevaldselt ja ebaseaduslikult, ning süüdistasid võimuparteid türannias.