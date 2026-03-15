Orbani toetajad kogunesid Ungaris valimiseelsele meeleavaldusele

Viktor Orban rahvale kõnet pidamas.
Viktor Orban rahvale kõnet pidamas. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Kümned tuhanded inimesed osalesid pühapäeval Budapestis Ungari peaministri Viktor Orbani toetusmiitingul, vaid neli nädalat enne valimisi, mis seavad tema 16-aastasele valitsusajale enneolematu väljakutse.

Hiljem pühapäeval kavatseb opositsiooniliider Peter Magyar korraldada samuti pealinnas konkureeriva meeleavalduse, kuna nii Magyar kui ka Orban süüdistavad teineteist välisjõudude sekkumises 12. aprilli valimistesse.

Kui Orban on püüdnud kujutada opositsiooniliidrit Brüsseli ja viimasel ajal ka Kiievi nukuna, siis Magyar süüdistab Moskva-sõbralikku peaministrit Kremlilt võimul püsimiseks abi otsimises.

"Meist ei saa Ukraina kolooniat," seisis ühel Orbani-meelsel niinimetatud rahumarsil kantud plakatil.

Ungarlased üle kogu riigi sõitsid rahvuspühal meeleavaldusele, et väljendada oma toetust Orbanile, kes peab parlamendi ees rahvale kõne. Paljud kasutasid selleks Orbani Fideszi parteiga seotud rühmituse renditud busse.

"Kogu maailmas on rahutused ning siin, meie väikeses riigis, tahame säilitada rahu, vaikust ja julgeolekut. Ja Viktor Orban tagab selle meile," ütles 60-aastane Sandorne Pista, kes saabus Lõuna-Ungari ülikoolilinnast Pecsist.

Alates Orbani võimule naasmisest 2010. aastal on valitseva Fideszi partei toetuseks regulaarselt toimunud rahumarssideks nimetatud kogunemisi, mida korraldatakse eriti enne valimisi jõudemonstratsioonina.

Vastaskandidaat Magyari meeleavaldus pidi algama pärastlõunal.

Magyar eitab Orbani väidet, nagu rahastaks Kiiev ebaseaduslikult tema parteid.

Ta süüdistab Orbani Kremlilt võimul püsimiseks abi otsimises, tuginedes regionaalse uuriva ajakirjanduse väljaande VSquare ja ajalehe Financial Times teadetele varjatud Venemaa sotsiaalmeediakampaania kohta, mille eesmärk on toetada Orbani ning nõrgestada opositsiooni.

Orbani partei on eelmise aasta arvamusküsitlustes populaarsust kaotanud ning ta on viimasel ajal keskendanud oma kampaania Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ründamisele.

Oma toetajatele ütleb ta, et Ungari järgmise valitsuse moodustab kas tema või Ukraina liider.

Pinged Zelenski ja Orbani vahel jõudsid eelmisel nädalal uuele tasemele, kui Zelenski näis esitavat otsese ähvarduse Orbani vastu ning Ungari pidas kinni ja saatis seejärel maalt välja rühma Ukraina pangatöötajaid.

Orban on süüdistanud Kiievit Venemaa naftat läbi Ukraina Ungarisse transportiva olulise torujuhtme blokeerimises.

"Teeme koostööd iga Ungari juhtkonnaga... Oleme valmis sõbralikuks koostööks tingimusel, et see isik ei ole Putini ehk agressorriigi liitlane," ütles Zelenski pühapäeval viitega Kremli peremehele Vladimir Putinile.

Zelenski on Ungaris ebapopulaarsuselt teine välisriigi juht, kellest negatiivsemalt suhtutakse vaid Putinisse, selgub poliitikauuringute instituudi Policy Solutions eelmisel aastal avaldatud uuringust.

Viimastel nädalatel on üle kogu riigi ilmunud Zelenskit negatiivses valguses näitavaid plakateid, millel on kasutatud Ukraina liidri kujutist kõrvuti Magyariga.

"Orban teeb kõik endast oleneva, et õhutada sõjapsühhoosi, mis tõi talle 2022. aastal pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse neljandat korda parlamendis ülemvõimu," ütles AFP-le mõttekoja Political Capital valimisspetsialist Robert Laszlo.

"Pärast 16 aastat võimul olemist ei ole Orbanil head vastust Magyari põhisõnumile, et avalikud teenused laialdase korruptsiooni tõttu alt veavad," lisas Laszlo.

Eelmisel kuul andis Orban korralduse tugevdada julgeolekumeetmeid Ungari olulisemate energiarajatiste ümber, väites, et Ukraina valmistab ette operatsioone nende vastu.

See ajendas Magyarit uuesti süüdistama, et Orban võib valmistuda libaoperatsiooniks.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

