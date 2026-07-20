Magyar esitas Ungari presidendikandidaadiks male suurmeistri Judit Polgári

"Meie riik vajab ühtsust, rahu ja presidenti, kelle üle kõik ungarlased saaksid uhked olla," ütles Magyar Facebooki postituses. Ta lisas, et kohtub Polgáriga esmaspäeval, et küsida tema nõusolekut.

Ungari eelmine president Tamas Sulyok teatas möödunud laupäeval, et ta allkirjastas põhiseaduse muudatuse, mis lõpetab tema ametiaja.

Magyar on kritiseerinud Sulyokit, et too ei astunud Viktor Orbani võimu ajal kordagi vastu Fideszi juhtimisel tehtud seadusmuudatustele.

Judit Polgárit peetakse laialdaselt ajaloo parimaks naismaletajaks. Ta oli esimene naine male ajaloos, kes jõudis maailma 10 parima maletaja hulka. Tema kõrgeim koht maailma edetabelis oli kaheksas ning kõrgeim Elo reiting 2735.