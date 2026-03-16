Suurt Soome tuuleparki ähvardab pankrot

Tuulik Soomes Autor/allikas: Kare Lehtonen / Yle
Muutused Soome elektriturul kahjustasid tuuleenergia tootja WPD äritegevust ning firmale kuuluvat tuuleparki ähvardab nüüd pankrot.

WPD haldab Soomes suurt tuuleparki, kus on 33 tuulikut koguvõimsusega 188 MW. Tuulepark on olnud kahjumis alates selle käivitamisest 2023. aastal ja WPD taotleb nüüd selle saneerimist. 

Peamised probleemid tulenevad ootamatutest muutustest elektriturul. Suureks tagasilöögiks oli veel ka 2026. aasta külm talv, vahendas Kauppalehti. 

Soome elektriturg on läinud üle 15-minutilisele kauplemisintervallile. See tähendab, et elektrihinda kuvatakse veerandtunni kaupa ning turuosalised saavad senise tunni asemel arvestada lühemate hinnaperioodidega. 

Tuuleenergia tootmist on sellise täpsusega aga väga keeruline prognoosida. Kui tegelik tootmine ei vasta prognoosile, peab puudujääva elektri turult ostma võrgufirma Fingrid. Sellest tingitud kulud aga langevad tootjale. 

Elektrihindade suur kõikumine võib muuta tuuleparkide äritegevuse väga kulukaks. Hindade kõikumist on suurendanud tuuleenergia osakaalu kasv ning Venemaa elektriimpordi lõpp 2023. aastal.

WPD Soome tegevjuhi Heikki Peltomaa sõnul on saneerimise eesmärk stabiliseerida tuulepargi finantsolukord, et see saaks jätkata tegevust. WPD teised tuulepargid Soomes saneerimist ei taotle. 

WPD-l on Soomes neli tuuleparki, mis tegutsevad eraldi ettevõtetena. Firma toodab tuuleenergiat rohkem kui 30 riigis.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Kauppalehti

