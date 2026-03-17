Tallinn otsib konkursiga Kadrioru pargile juhatajat

Tallinnas kommunaalteemade eest vastutav abilinnapea Kristjan Järvan ütles ERR-ile, et eesmärk oli kõigepealt leida keskkonna- ja kommunaalametile uus juht.

"Meie kontseptsoon Kadrioru parkide osas, nii teenuste puhul, mis nad pakuvad kui ka selle puhul, kuidas nad seda teevad, ei ole muutumas," ütles Järvan.

Järvani sõnul kukkus üks konkurss juhataja leidmiseks ka läbi.

Märtsi algusest ametisse saanud keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Elari Udam ütles, et kuna ta on värskelt ametis, siis oli õige aeg kuulutada välja ka konkurss Kadrioru pargi juhataja ametikohale.

"Ootame kandideerima häid ja asjalikke inimesi, kes tahavad väärikat asutust juhtida. Seal on väga vastutusrikkad pargid ja erinevaid muid ülesandeid. Organisatsioon on piisavalt suur ja üldse mitte lihtne," ütles Udam.

Täpset palganumbrit Udam ei öelnud, aga märkis, et see on tublisti üle Eesti keskmise. "Me arvestame ikkagi juhi palgatasemega," sõnas Udam.

Tallinna linnavalitsuse korraldusega vabastati pikaaegne juhataja Ain Järve Kadrioru Pargi juhataja ametikohalt 2024. aasta 5. augustil.

Seni täitis asutuse juhataja kohuseid üldosakonna juhataja Pille Sõstra.

Kadrioru park haldab ja arendab Tallinna esindusparke, haljasalasid ja kalmistuid. Muuhulgas on Kadrioru pargi kohustus hoolitseda inimeste ohutu liikumise eest pargi- ja kõnniteedel, teostades talvist lume-ja libeduse tõrjet talle usaldatud aladel.